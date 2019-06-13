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謝忻發文告白阿翔「我愛你」！　激吻完癡情護愛：怪不到你身上去

記者田暐瑋／綜合報導

謝忻和阿翔的婚外情引起各界憤慨，目前雙方當事人都神隱，風波仍持續延燒。不少網友回頭搜尋兩人的社群網站，意外發現有多篇疑似「隔空傳情」的曖昧貼文，其中一篇謝忻還直接了當地寫出：「我愛你，關你什麼事？」但網友發現，這篇文章正好就是在親阿翔當天發的文章。

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謝忻8日在IG發文，寫道：「我愛你，關你什麼事？千怪萬怪也怪不到你的身上去。」 這是引用張愛玲《沉香屑•第一爐香》的名言佳句，她還附上一張遮住半臉的文青照，當時不少人對她的發言摸不著頭緒，但當偷吃風波爆發後，有眼尖網友發現照片中她穿的就是和阿翔接吻當天的服裝，且背景就是在兩人見面的花店門口，再比對發文時間，的確就是和激吻阿翔的日期是同一天。

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▲謝忻隔空喊愛。（圖／翻攝自謝忻IG）

▲謝忻隔空喊愛。（圖／翻攝自謝忻IG）

各種線索完全吻合後，更讓網友傻眼抨擊：「難怪親完會發這文！」其實，兩人疑似隔空傳情的對話不只如此，謝忻5月24日發文：「我說／我沒事，你先忙。中間刪減了一行又一行的澎湃巨浪。」而阿翔在同一天也在社群上貼文：「你還好嗎？扭蛋機，最長的一句話，扭蛋像人生，不能重來，但，今天的重點是，這一台6公斤，那麼沉重，你嘴裡說著沒事，沒事，其實我好心疼。」似乎是在回應謝忻。

▲謝忻隔空喊愛。（圖／翻攝自謝忻IG）

▲網友發現謝忻服裝是激吻當天的衣服。（圖／翻攝自謝忻IG）

《ETtoday星光雲》記者致電謝忻，她也首次發聲，並語帶哽咽表示：「一切交給經紀公司處理，謝謝關心！」僅以14個字回應。據了解，謝忻之前靠主持、通告以及活動等工作，平均月收入粗估至少超過20萬元以上，足夠支付她每個月近7萬元的房貸，如今爆出她與阿翔的婚外情，是否會退出《大集合》主持群，經紀公司以及製作單位也證實「還在評估狀況中」，尚未對她的去留做決定。

▲▼謝忻阿翔。（圖／取自謝忻臉書／時代創藝提供）

▲謝忻阿翔。（圖／取自謝忻臉書／時代創藝提供）

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