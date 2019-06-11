小賈斯汀嗆聲湯姆克魯斯：是男人就釘孤枝！　拳王康納湊熱鬧參戰

記者蕭采薇／綜合報導

已經4年沒有推出新專輯的小賈斯汀（Justin Bieber），沉寂一段時間後除了感情順心之外，更是剃掉一頭長髮，似乎生活一切都回到正軌。不過就在日前他又突然在推特上指名電影巨星湯姆克魯斯（Tom Cruise），公開邀約要進行一場一對一的公開格鬥賽，讓大家第一時間就懷疑是不是小賈的帳號被盜。

▲小賈斯汀在推特嗆聲，要和阿湯哥出來輸贏。（圖／翻攝自IG、CFP）

小賈斯汀的推文內指出：「如果你（指湯姆克魯斯）不接受挑戰就代表你怕了！」並且還表示，如果湯姆克魯斯拒絕，那他此生都無法放下這件事。最後還特意標籤UFC（終極格鬥冠軍賽）總裁Dana White，問他：「是否願意主辦這場賽事？」

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▲小賈斯汀在推特嗆聲要和阿湯哥釘孤枝。（圖／翻攝自推特）

這則推文立刻被看熱鬧不嫌事大的全球網友瘋狂地轉載以及討論，甚至連UFC冠軍拳王康納（Conor McGregor）也馬上跳出來表明，如果阿湯哥「足夠男人，願意接受這個挑戰」ㄑ自己願意主辦這場賽事。不過截至目前這則新聞尚未等到湯姆克魯斯方面的正式回應。有網友表示這是慈善賽，但也有說這並非一定是阿湯哥提前知情、事先約定好、一定會舉辦的慈善賽。

▲小賈斯汀在推特放話單挑阿湯哥，引起網友討論。（圖／環球提供）