4.3分史上最慘！　HBO選了《冰與火》結局角逐「艾美獎最佳編劇」

記者蕭采薇/綜合報導

有「電視界奧斯卡」之稱艾美獎,一直是各大影集的兵家必爭之地。過去每季都橫掃大獎的《冰與火之歌:權力遊戲》(Game of Thrones),儘管最終季風評不算好,卻因為將是最後一次參加艾美獎競爭而備受矚目。不過創下8年來最低分的最終季最後一集,卻成為唯一報名編劇獎的集數,引起許多討論。

▲《冰與火之歌:權力遊戲》最終集評價超慘,但仍報名艾美獎最佳編劇。(圖/HBO提供)



《冰與火之歌:權力遊戲》第八季第6集《鐵王座》(The Iron Throne)編劇是影集的兩位主創大衛班紐夫、丹尼爾威斯,不過這集大多數的觀眾不買帳,IMDb分數只有4.3,是八季以來最低分,更有超過150萬人連署要求重拍最後一季。

▲《冰與火之歌:權力遊戲》瓊恩雪諾。(圖/HBO提供)



《冰與火之歌:權力遊戲》最終季中,相對評價較高的第二集《七大王國騎士》(A Knight of the Seven Kingdoms )以及第三集《長夜漫漫》(The Long Night),但10日艾美獎公布報名獎項的名單中,唯一報名編劇獎的卻是評價最低的最終集《鐵王座》。顯示即使觀眾反應不佳,HBO和兩位主創依然相當有信心。

▲《冰與火之歌:權力遊戲》將是最後一次角逐艾美獎。(圖/HBO提供)

第71屆艾美獎將於美國時間7月16日公布入圍名單,並於9月22日舉行頒獎典禮。