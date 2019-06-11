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4.3分史上最慘！　HBO選了《冰與火》結局角逐「艾美獎最佳編劇」

記者蕭采薇／綜合報導

有「電視界奧斯卡」之稱艾美獎，一直是各大影集的兵家必爭之地。過去每季都橫掃大獎的《冰與火之歌：權力遊戲》（Game of Thrones），儘管最終季風評不算好，卻因為將是最後一次參加艾美獎競爭而備受矚目。不過創下8年來最低分的最終季最後一集，卻成為唯一報名編劇獎的集數，引起許多討論。

▲▼《冰與火之歌：權力遊戲》第八季第六集，最終結局。（圖／HBO提供）

▲《冰與火之歌：權力遊戲》最終集評價超慘，但仍報名艾美獎最佳編劇。（圖／HBO提供）

《冰與火之歌：權力遊戲》第八季第6集《鐵王座》（The Iron Throne）編劇是影集的兩位主創大衛班紐夫、丹尼爾威斯，不過這集大多數的觀眾不買帳，IMDb分數只有4.3，是八季以來最低分，更有超過150萬人連署要求重拍最後一季。

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▲▼《冰與火之歌：權力遊戲》最終結局劇照。（圖／HBO提供）

▲《冰與火之歌：權力遊戲》瓊恩雪諾。（圖／HBO提供）

《冰與火之歌：權力遊戲》最終季中，相對評價較高的第二集《七大王國騎士》（A Knight of the Seven Kingdoms ）以及第三集《長夜漫漫》（The Long Night），但10日艾美獎公布報名獎項的名單中，唯一報名編劇獎的卻是評價最低的最終集《鐵王座》。顯示即使觀眾反應不佳，HBO和兩位主創依然相當有信心。

▲▼《冰與火之歌：權力遊戲》最終結局劇照。（圖／HBO提供）

▲《冰與火之歌：權力遊戲》將是最後一次角逐艾美獎。（圖／HBO提供）

第71屆艾美獎將於美國時間7月16日公布入圍名單，並於9月22日舉行頒獎典禮。

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Game of Thrones, 冰與火之歌, 權力遊戲, 冰與火之歌：權力遊戲

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