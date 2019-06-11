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《地球百子》男女主角秘戀修成正果　伊麗莎泰勒宣布：我和鮑比莫利結婚了

記者蕭采薇／綜合報導

知名科幻美劇《地球百子》（The 100）傳出喜訊！29歲的女主角伊麗莎泰勒（Eliza Taylor）在推特宣布結婚，而對象就是在劇中飾演男主角的34歲演員鮑比莫利（Bob Morley）。由於兩人幾乎沒有在公開場合談論過彼此的感情，突然的好消息讓粉絲興奮又驚喜。

▲▼美劇《地球百子》（The 100）伊麗莎泰勒（Eliza Taylor）和鮑比莫利（Bob Morley）結婚。（圖／翻攝自推特、劇照）

▲《地球百子》伊麗莎泰勒（右）和鮑比莫利（左）宣布結婚。（圖／劇照）

伊麗莎泰勒在推特發文宣布：「近日我和人生摯友、靈魂伴侶鮑比莫利結婚了，我們非常開心，也希望大家可以留下好的評論，並尊重我們的隱私。」儘管照片沒有露臉，但兩人秀出婚戒，穿上禮服並手執捧花，幸福的情緒也感染了所有人。

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▲▼美劇《地球百子》（The 100）伊麗莎泰勒（Eliza Taylor）和鮑比莫利（Bob Morley）結婚。（圖／翻攝自推特、劇照）

▲伊麗莎泰勒在推特宣布結婚。（圖／翻攝自推特）

鮑比莫利也同在推特宣布喜訊，並稱呼伊麗莎泰勒為「我的妻子」，表示對彼此非常珍惜。事實上，伊麗莎泰勒和鮑比莫利在劇中分別飾演的角色Clarke Griffin和Bellamy Blake，就常常被粉絲湊對CP稱作「Bellarke」，而如今他們也較戲中更快一步連為連理。

▲▼美劇《地球百子》（The 100）伊麗莎泰勒（Eliza Taylor）和鮑比莫利（Bob Morley）結婚。（圖／翻攝自推特、劇照）▲▼美劇《地球百子》（The 100）伊麗莎泰勒（Eliza Taylor）和鮑比莫利（Bob Morley）結婚。（圖／翻攝自推特、劇照）

▲伊麗莎泰勒（右）和鮑比莫利（左）常被粉絲湊對CP稱作「Bellarke」。（圖／翻攝自推特）

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