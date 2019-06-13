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阿翔3年前就親過謝忻！「激吻滴汁片」被挖出　網朝聖：根本先知

記者李玟儀／綜合報導

「浩角翔起」阿翔和謝忻12日爆出不倫戀，連帶過往2人在節目上的互動也一一被翻出，其中網友發現2人其實早在3年前就在節目上接吻過，雖然是節目效果，但如今看來格外尷尬。

▲▼3年前阿翔和謝忻就曾親過。（圖／翻攝自YouTube／民視綜藝娛樂）

▲3年前阿翔和謝忻就曾親過。（圖／翻攝自YouTube／民視綜藝娛樂）

阿翔和謝忻2016年在《綜藝大集合》的片段中，為了配合遊戲謝忻嘴上咬著鳳梨芯，他則是被眾人推上場，一開始不斷推拖、面有難色，嘴上喊著「我老婆會看節目」，女方則說：「我們師兄妹10年了耶！他不會對我有感覺啦！」最後他依舊上陣，和女方各咬著鳳梨芯的一端。

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▲▼3年前阿翔和謝忻就曾親過。（圖／翻攝自YouTube／民視綜藝娛樂）

▲▼3年前阿翔和謝忻就曾親過。（圖／翻攝自YouTube／民視綜藝娛樂）

▲▼3年前阿翔和謝忻就曾親過。（圖／翻攝自YouTube／民視綜藝娛樂）

隨著遊戲節奏，阿翔和謝忻越靠越近，大約只剩5公分距離的時候，站在後方圍觀的張文綺突然伸手，壓了阿翔的頭一下，結果2人直接嘴對嘴親上，群眾們爆出歡呼聲、笑聲，他立即向後彈開，製作單位旁白事後還配音：「阿翔，你今天應該已經把岳父、岳母、老婆，通通都帶出國了吧！」

▲▼3年前阿翔和謝忻就曾親過。（圖／翻攝自YouTube／民視綜藝娛樂）

▲張文綺後面壓頭。（圖／翻攝自YouTube／民視綜藝娛樂）

儘管3年前的親吻是個意外，但如今再看卻很尷尬，有網友特別找出影片朝聖留言：「根本先知！」從網友關注的熱度來看，雙方的不倫戀話題可能還得延續一陣子了。

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謝忻阿翔, 謝忻, 阿翔, 綜藝大集合

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