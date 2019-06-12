網抓包「阿翔、謝忻傳情鐵證」　隔空曖昧藏IG「要是能抱抱睡...」

記者李玟儀／綜合報導

「浩角翔起」阿翔12日被爆婚外情，和謝忻當街親吻，引起民眾熱議，他在記者會上坦言沒有拿捏好分寸，向家人致歉。只是事件沒有因為他的出面而落幕，有網友柯南上身，發現雙方都曾於7日在社群平台上發文，內文疑似相互呼應。

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▲▼網友發現阿翔、謝忻疑似隔空傳情。（圖／翻攝字阿翔、謝忻IG）

網友截圖比對，發現阿翔在5天前（7日）曾在Instagram上發文：「半夢半醒...，要是能抱抱睡，誰想要曬太陽！一大早的，時常神智不清，講的話到底是真是假，我可是都當真囉！！！」配圖是身穿粉紅色T恤，手半掩著臉的照片。

同一天謝忻也發文了，是在花牆前閉眼嘟嘴作勢親吻的照片，文字寫著：「想做你的太陽，開心的時候溫暖你，不開心的時候曬傷你。」同樣提到太陽和曬，引發網友聯想是否在隔空傳情。

▲網友發現阿翔、謝忻疑似隔空傳情。（圖／翻攝字阿翔、謝忻IG）

另外雙方也在稍早前雙雙回應，阿翔坦言沒有拿捏好分寸，謝忻則是發出聲明道歉，「我做了違反社會道德的事，身為公眾人物我也做了不良的示範。我在此誠心道歉，真的對不起大家，有關各方的譴責，我概括接受並且會檢討反省自己。對不起，謝謝大家。」