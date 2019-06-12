ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

網抓包「阿翔、謝忻傳情鐵證」　隔空曖昧藏IG「要是能抱抱睡...」

記者李玟儀／綜合報導

「浩角翔起」阿翔12日被爆婚外情，和謝忻當街親吻，引起民眾熱議，他在記者會上坦言沒有拿捏好分寸，向家人致歉。只是事件沒有因為他的出面而落幕，有網友柯南上身，發現雙方都曾於7日在社群平台上發文，內文疑似相互呼應。

►看更多【謝忻不倫阿翔】相關新聞請點此

▲▼網友發現阿翔、謝忻疑似隔空傳情。（圖／翻攝字阿翔、謝忻IG）

請繼續往下閱讀...

▲▼網友發現阿翔、謝忻疑似隔空傳情。（圖／翻攝字阿翔、謝忻IG）

▲▼網友發現阿翔、謝忻疑似隔空傳情。（圖／翻攝字阿翔、謝忻IG）

網友截圖比對，發現阿翔在5天前（7日）曾在Instagram上發文：「半夢半醒...，要是能抱抱睡，誰想要曬太陽！一大早的，時常神智不清，講的話到底是真是假，我可是都當真囉！！！」配圖是身穿粉紅色T恤，手半掩著臉的照片。

同一天謝忻也發文了，是在花牆前閉眼嘟嘴作勢親吻的照片，文字寫著：「想做你的太陽，開心的時候溫暖你，不開心的時候曬傷你。」同樣提到太陽和曬，引發網友聯想是否在隔空傳情。

▲網友發現阿翔、謝忻疑似隔空傳情。（圖／翻攝字阿翔、謝忻IG）

另外雙方也在稍早前雙雙回應，阿翔坦言沒有拿捏好分寸，謝忻則是發出聲明道歉，「我做了違反社會道德的事，身為公眾人物我也做了不良的示範。我在此誠心道歉，真的對不起大家，有關各方的譴責，我概括接受並且會檢討反省自己。對不起，謝謝大家。」

屁孩汪被馬麻禁止坐葛格頭！　改用踩的...網笑：皮到無極限

推薦閱讀

謝忻喇舌阿翔前才說：他有家庭！　3年前也激吻王少偉求「借精生子」

謝忻喇舌阿翔前才說：他有家庭！　3年前也激吻王少偉求「借精生子」

快訊／恭喜朱芯儀三寶生了！「雙眼皮小公主」躺爸懷裡　衛斯理帥臉狂發光

快訊／恭喜朱芯儀三寶生了！「雙眼皮小公主」躺爸懷裡　衛斯理帥臉狂發光

爆料房客氣罵阿翔！「租金被拿去養小三」　質疑Grace早知情

爆料房客氣罵阿翔！「租金被拿去養小三」　質疑Grace早知情

阿翔嗆：你是沒外遇過喔！　徐乃麟「5天前神準預言」：小心會講到自己

阿翔嗆：你是沒外遇過喔！　徐乃麟「5天前神準預言」：小心會講到自己

謝忻認了「喜歡阿翔」：是我的菜！親暱撥弄他瀏海：眼睛最有魅力

謝忻認了「喜歡阿翔」：是我的菜！親暱撥弄他瀏海：眼睛最有魅力

起底阿翔「超正模特兒老婆」！小心呵護10年秘密情　為老公退出幕前卻遭背叛

起底阿翔「超正模特兒老婆」！小心呵護10年秘密情　為老公退出幕前卻遭背叛

謝忻「獵男花名冊」　激吻阿翔、曖昧王少偉..另黏「吉隆坡高帥型男」

謝忻「獵男花名冊」　激吻阿翔、曖昧王少偉..另黏「吉隆坡高帥型男」

小甜甜「被閨蜜謝忻啪啪打臉」回應了！5個月前才幫背書：和阿翔不可能

小甜甜「被閨蜜謝忻啪啪打臉」回應了！5個月前才幫背書：和阿翔不可能

快訊／阿翔老婆說話了！ 53字文「一開口就道歉」

快訊／阿翔老婆說話了！ 53字文「一開口就道歉」

阿翔還原「街邊激情勾吻」幕後原因！　護謝忻：失落互相擁抱都是會有的

阿翔還原「街邊激情勾吻」幕後原因！　護謝忻：失落互相擁抱都是會有的

謝忻不倫激吻阿翔逮到了！　見面2分鐘「他一把摟住」在路邊偷情

謝忻不倫激吻阿翔逮到了！　見面2分鐘「他一把摟住」在路邊偷情

阿翔背叛8年婚！娶正妹老婆落淚告白「牽手一直到老」　卻當街偷情閨蜜謝忻

阿翔背叛8年婚！娶正妹老婆落淚告白「牽手一直到老」　卻當街偷情閨蜜謝忻

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

謝忻不倫激吻阿翔逮到了！　見面2分鐘「他一把摟住」在路邊偷情

阿翔背叛8年婚！娶正妹老婆落淚告白「牽手一直到老」　卻當街偷情閨蜜謝忻

快訊／阿翔偷吃出面了！認對不起最愛的老婆「沒拿捏好分寸」

快訊／阿翔老婆說話了！ 53字文「一開口就道歉」

沛小嵐17歲美照曝光！　網一看秒懂馬如龍「為什麼對她著迷」

上車密會阿翔！　他爆謝忻在車後座「脫光光換衣服」…留飾品害正宮起疑心

阿翔當街勾吻謝忻「連浩子也被捲入」！　打死不認戀情放大絕

起底阿翔「超正模特兒老婆」！小心呵護10年秘密情　為老公退出幕前卻遭背叛

快訊／謝忻認「違反社會道德」：越了不可跨越的那條線

謝忻激吻後「秒合體阿翔」！雙奔台中錄《大集合》…製作人回應了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

謝忻阿翔, 阿翔, 謝忻, 龔淑卿, Grace

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 「你的偶像終究不是你的偶像」YG環境與高壓訓練付出的代價
  2. 田中千繪走出靈堂掩面爆哭　漲紅臉哽咽：馬如龍是最照顧我的前輩！
  3. 獨／阿翔爆偷吃「1年前就被抓包」！　謝忻跟飛出國…甜蜜兩人世界曝光
  4. 創作男歌手收「72包衛生紙」　傻眼承認：我用量很大！
  5. 洪都拉斯驚爆「謝忻曾對我放電」　曝她私下真實個性
  6. 阿翔老婆曾曝憂鬱心聲「遇見傷人的那位」！　1個月前才發文：婚姻是墳墓
  7. 網抓包「阿翔、謝忻傳情鐵證」　隔空曖昧藏IG「要是能抱抱睡...」
  8. 《新說唱》第二季「首播日」曝光！　千人海選預告嗨炸
  9. 爵士女歌手9m88高唱「為愛篩檢」　鼓勵正面態度追愛！
  10. 爆料房客氣罵阿翔！「租金被拿去養小三」　質疑Grace早知情

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366