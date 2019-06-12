阿翔嗆：你是沒外遇過喔！　徐乃麟「5天前神準預言」：小心會講到自己

記者李玟儀／綜合報導

「浩角翔起」的阿翔近日被週刊目擊大白天當街勾吻謝忻，引爆婚變傳言。然而事實上，星座專家安格斯其實早就提醒過他留意桃花，甚至斷言，「有外遇2、3次的機會。」

▲▼阿翔曾在節目上戲稱：「你是沒有外遇過喔。」（圖／翻攝自YouTube／華視綜藝頻道）

請繼續往下閱讀...

阿翔和謝忻並非第一次傳緋聞，過去曾2度被拍到私會，其中一次雙方更在車上待了48分鐘，關係引人遐想，但雙方事後以兄弟互稱，他甚至激動地說：「跟她傳緋聞是恥辱！」就連雙方的搭檔、好朋友浩子、小甜甜都曾幫忙澄清。

但其實阿翔的緋聞似乎有跡可循，早在過去錄製除夕特別節目時，星座老師安格斯現場算命，一算到他只給了一個字「炮」，暗示桃花會像鞭炮一樣劈哩啪啦短暫冒出，「有外遇2、3次的機會，但一閃即逝，或是有蜻蜓點水、突然出軌的可能！」當時他嚇得直說要改運。

▲▼阿翔曾在節目上戲稱：「你是沒有外遇過喔。」（圖／翻攝自YouTube／華視綜藝頻道）

不僅如此，日前在《天才衝衝衝》節目中，分組遊戲，Teddy、楊昇達與徐凱希需要做出相同的動作才能過關，曾國城給的問題是：「一講到外遇，你會想做什麼？」3人的動作完全不同結果落敗，楊昇達辯解看到內褲就會想到外遇，結果場邊阿翔脫口：「你是沒有外遇過喔！」

▲▼阿翔曾在節目上戲稱：「你是沒有外遇過喔。」（圖／翻攝自YouTube／華視綜藝頻道）

雖然是節目效果，但阿翔立刻被眾人反將一軍：「你有喔！」洪都拉斯一旁玩笑補刀：「還沒有被抓到而已啦！」徐乃麟還特別上前跟他握手：「恭喜恭喜，你有過外遇。」還說：「不留意就會講到自己喔！」此時字幕配上：「不小心說溜嘴？！」最後曾國城以「大家做效果的同時自己小心措辭」收尾，而他只能尷尬地笑。