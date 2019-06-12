ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

阿翔嗆：你是沒外遇過喔！　徐乃麟「5天前神準預言」：小心會講到自己

記者李玟儀／綜合報導

「浩角翔起」的阿翔近日被週刊目擊大白天當街勾吻謝忻，引爆婚變傳言。然而事實上，星座專家安格斯其實早就提醒過他留意桃花，甚至斷言，「有外遇2、3次的機會。」

▲▼阿翔曾在節目上戲稱：「你是沒有外遇過喔。」（圖／翻攝自YouTube／華視綜藝頻道）

▲▼阿翔曾在節目上戲稱：「你是沒有外遇過喔。」（圖／翻攝自YouTube／華視綜藝頻道）

請繼續往下閱讀...

▲▼阿翔曾在節目上戲稱：「你是沒有外遇過喔。」（圖／翻攝自YouTube／華視綜藝頻道）

阿翔和謝忻並非第一次傳緋聞，過去曾2度被拍到私會，其中一次雙方更在車上待了48分鐘，關係引人遐想，但雙方事後以兄弟互稱，他甚至激動地說：「跟她傳緋聞是恥辱！」就連雙方的搭檔、好朋友浩子、小甜甜都曾幫忙澄清。

但其實阿翔的緋聞似乎有跡可循，早在過去錄製除夕特別節目時，星座老師安格斯現場算命，一算到他只給了一個字「炮」，暗示桃花會像鞭炮一樣劈哩啪啦短暫冒出，「有外遇2、3次的機會，但一閃即逝，或是有蜻蜓點水、突然出軌的可能！」當時他嚇得直說要改運。

▲▼阿翔曾在節目上戲稱：「你是沒有外遇過喔。」（圖／翻攝自YouTube／華視綜藝頻道）

▲▼阿翔曾在節目上戲稱：「你是沒有外遇過喔。」（圖／翻攝自YouTube／華視綜藝頻道）

▲▼阿翔曾在節目上戲稱：「你是沒有外遇過喔。」（圖／翻攝自YouTube／華視綜藝頻道）

不僅如此，日前在《天才衝衝衝》節目中，分組遊戲，Teddy、楊昇達與徐凱希需要做出相同的動作才能過關，曾國城給的問題是：「一講到外遇，你會想做什麼？」3人的動作完全不同結果落敗，楊昇達辯解看到內褲就會想到外遇，結果場邊阿翔脫口：「你是沒有外遇過喔！」

▲▼阿翔曾在節目上戲稱：「你是沒有外遇過喔。」（圖／翻攝自YouTube／華視綜藝頻道）

▲▼阿翔曾在節目上戲稱：「你是沒有外遇過喔。」（圖／翻攝自YouTube／華視綜藝頻道）

▲▼阿翔曾在節目上戲稱：「你是沒有外遇過喔。」（圖／翻攝自YouTube／華視綜藝頻道）

雖然是節目效果，但阿翔立刻被眾人反將一軍：「你有喔！」洪都拉斯一旁玩笑補刀：「還沒有被抓到而已啦！」徐乃麟還特別上前跟他握手：「恭喜恭喜，你有過外遇。」還說：「不留意就會講到自己喔！」此時字幕配上：「不小心說溜嘴？！」最後曾國城以「大家做效果的同時自己小心措辭」收尾，而他只能尷尬地笑。

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

推薦閱讀

詭異留言「被XX後懷孕」！豔星車站持刀襲擊男子　目擊者嚇：看到骨頭

詭異留言「被XX後懷孕」！豔星車站持刀襲擊男子　目擊者嚇：看到骨頭

周湯豪氣炸！惡人「超心機手法冒充詐騙」　還原經過怒：沒人當一回事

周湯豪氣炸！惡人「超心機手法冒充詐騙」　還原經過怒：沒人當一回事

快訊／恭喜朱芯儀三寶生了！「雙眼皮小公主」躺爸懷裡　衛斯理帥臉狂發光

快訊／恭喜朱芯儀三寶生了！「雙眼皮小公主」躺爸懷裡　衛斯理帥臉狂發光

阿翔當街勾吻謝忻「連浩子也被捲入」！　打死不認戀情放大絕

阿翔當街勾吻謝忻「連浩子也被捲入」！　打死不認戀情放大絕

《RM》cos漫威英雄！李光洙扮「格魯特」一出場笑哭　宋智孝絕美複製葛摩菈

《RM》cos漫威英雄！李光洙扮「格魯特」一出場笑哭　宋智孝絕美複製葛摩菈

謝忻喇舌阿翔前才說：他有家庭！　3年前也激吻王少偉求「借精生子」

謝忻喇舌阿翔前才說：他有家庭！　3年前也激吻王少偉求「借精生子」

起底阿翔「超正模特兒老婆」！小心呵護10年秘密情　為老公退出幕前卻遭背叛

起底阿翔「超正模特兒老婆」！小心呵護10年秘密情　為老公退出幕前卻遭背叛

4年陪伴飛飛翔翔長大　小亨堡吐心裡話「我害怕以後」

4年陪伴飛飛翔翔長大　小亨堡吐心裡話「我害怕以後」

有種愛叫HowHow❤阿福！好友曝「最真實的他們」：2個善良的人結婚了

有種愛叫HowHow❤阿福！好友曝「最真實的他們」：2個善良的人結婚了

謝忻「獵男花名冊」　激吻阿翔、曖昧王少偉..另黏「吉隆坡高帥型男」

謝忻「獵男花名冊」　激吻阿翔、曖昧王少偉..另黏「吉隆坡高帥型男」

謝忻不倫激吻阿翔逮到了！　見面2分鐘「他一把摟住」在路邊偷情

謝忻不倫激吻阿翔逮到了！　見面2分鐘「他一把摟住」在路邊偷情

阿翔背叛8年婚！娶正妹老婆落淚告白「牽手一直到老」　卻當街偷情閨蜜謝忻

阿翔背叛8年婚！娶正妹老婆落淚告白「牽手一直到老」　卻當街偷情閨蜜謝忻

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

謝忻不倫激吻阿翔逮到了！　見面2分鐘「他一把摟住」在路邊偷情

阿翔背叛8年婚！娶正妹老婆落淚告白「牽手一直到老」　卻當街偷情閨蜜謝忻

沛小嵐17歲美照曝光！　網一看秒懂馬如龍「為什麼對她著迷」

翔嫂把謝忻當「一家人」幫撇緋聞！隔5月…被阿翔與閨蜜背叛

阿翔當街勾吻謝忻「連浩子也被捲入」！　打死不認戀情放大絕

上車密會阿翔！　他爆謝忻在車後座「脫光光換衣服」…留飾品害正宮起疑心

謝忻激吻後「秒合體阿翔」！雙奔台中錄《大集合》…製作人回應了

謝忻激吻阿翔爆不倫戀！　2天前就曾發文「我偷吃」

起底阿翔「超正模特兒老婆」！小心呵護10年秘密情　為老公退出幕前卻遭背叛

謝忻私傳「黑蕾絲內褲照」還露乳溝！　阿翔笑「她就調皮」…老婆全知情

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

阿翔, 謝忻阿翔, 徐乃麟, 安格斯, 天才衝衝衝

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 吊點滴也要吃！首爾必去新村「站著吃烤肉」台灣也開店啦
  2. 魏德聖守靈堂40分鐘　「新片本來找馬如龍」：現在講也沒用了
  3. 阿翔老婆11天前放閃！　謝忻底下「秒回6字」超傻眼…網怒了：虧正宮把你當閨蜜
  4. 謝忻激吻阿翔爆當小三　閨蜜王宇婕震驚回應了
  5. iKON B.I買毒對話紀錄曝光　指名「藥效強」求打折：我想吸一輩子！
  6. 阿翔「和謝忻被拍是恥辱」：不要搞了！　她聽完火大狂揍：竟然這樣說我
  7. 獨／謝忻證實不錄《大集合》！ 臨陣請假神隱躲開阿翔
  8. 快訊／恭喜朱芯儀三寶生了！「雙眼皮小公主」躺爸懷裡　衛斯理帥臉狂發光
  9. 隋棠問兒有沒有喜歡女生！3歲Max「神回應」網一聽：不得了
  10. 阿翔嗆：你是沒外遇過喔！　徐乃麟「5天前神準預言」：小心會講到自己

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366