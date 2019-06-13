阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」　網不捨：原來妳早知道了

記者李玟儀／綜合報導

「浩角翔起」阿翔12日被爆婚變，和謝忻當街親吻，雖然事件鬧得沸沸揚揚，但眾人最關心的還是他的妻子Grace的狀態。至今Grace仍未正面回應，但網友從她過去的發文中推斷，疑似早已經知情。

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Grace的臉書早在上個月初就曾感慨發文，「人生最不該被勉強的人－是自己。」文中提到，好穿的鞋如遇見合適的伴侶，將不合腳、會磨難疼痛、令你傷心的，都勇敢丟棄！！」

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▲Grace上個月初曾PO一篇隱喻婚姻的文。（圖／翻攝自臉書）

用鞋子是否合腳比喻夫妻婚姻，當時看並未引發網友聯想，但如今回頭再看，卻不免將這段話和Grace現在的處境連在一起，有粉絲特別在底下留言：「感覺得出來妳一直在隱忍著，就只是雙破鞋，就丟了吧！」也有網友察覺或是Grace早已知情婚姻變調，心疼地說：「妳好辛苦，早明瞭還忍氣吞聲。」

除了5月初的這篇發文外，5月底也曾轉發一則「沒有放不下的前男友，只有想不開的自己」文章，還評語：「棒棒der！」之後還有人發現她又發了一篇「婚姻是愛情的墳墓～So～......那不就每天要帶著（掃墓）的決心回家？！祝勇敢的愛遇上能相愛。」對感情似乎有許多感慨和情緒。