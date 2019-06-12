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謝忻認了「喜歡阿翔」：是我的菜！親暱撥弄他瀏海：眼睛最有魅力

記者李玟儀／綜合報導

藝人謝忻被爆和「浩角翔起」阿翔當街熱吻被目擊，成為眾所議論的焦點，其實兩人的曖昧關係早已露出端倪，前段時間曾2度被目睹私會，但其實更早以前，兩人在節目上進行「快問快答」環節時，當她被阿翔問：「有沒有喜歡過我？」她果斷回答：「有！」

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▲▼謝忻認喜歡過阿翔。（圖／翻攝自YouTube／小燕有約）

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▲▼謝忻認喜歡過阿翔。（圖／翻攝自謝忻IG、浩角翔起臉書）

▲▼謝忻認喜歡過阿翔。（圖／翻攝自YouTube／小燕有約）

▲▼謝忻認喜歡過阿翔。（圖／翻攝自YouTube／小燕有約）

當年浩子帶著家人環遊世界時，阿翔和謝忻曾在節目中同組「忻翔事成」，默契跟交情好到一起上綜藝《小燕有約》，當時製作單位安排一個「快問快答」的環節，當阿翔提問：「有沒有喜歡過我？」她毫不猶豫直接說：「有！」阿翔當場吃驚瞪大雙眼，謝忻則是嬌羞地推了他兩下。

▲▼謝忻認喜歡過阿翔。（圖／翻攝自YouTube／小燕有約）

▲▼謝忻說阿翔是她的菜。（圖／翻攝自謝忻IG、浩角翔起臉書）

▲▼謝忻認喜歡過阿翔。（圖／翻攝自YouTube／小燕有約）

不只如此，當阿翔問：「我和浩子假如都單身，誰是妳的菜？」謝忻依舊不假思索地說：「陳秉立（阿翔本名）。」語氣比起先前的玩笑態度，似乎口吻更認真一點，最後一題「請說出我最有魅力的地方」，女方伸手撥了一下他的瀏海，輕聲：「就是你的眼睛。」自然又親暱的舉動，他完全沒有閃躲，當時就可見雙方交情可見一斑。

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▲▼謝忻認喜歡過阿翔。（圖／翻攝自YouTube／小燕有約）

▲▼謝忻認喜歡過阿翔。（圖／翻攝自謝忻IG、浩角翔起臉書）

▲▼謝忻認喜歡過阿翔。（圖／翻攝自YouTube／小燕有約）

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謝忻阿翔, 謝忻, 阿翔, 小燕有約

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