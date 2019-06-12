小甜甜「被閨蜜謝忻啪啪打臉」回應了！5個月前才幫背書：和阿翔不可能

記者李玟儀／綜合報導

藝人謝忻被拍到當街與「浩角翔起」親吻，然而這不是2人第一次傳緋聞，先前被目睹與阿翔在車內密會48分鐘時，好友小甜甜曾力挺閨蜜：「她們不可能。」如今卻被清楚拍到吻別畫面，小甜甜傻眼回應：「好shock。」

▲謝忻和小甜甜是閨蜜。（圖／翻攝自謝忻臉書）

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小甜甜在過去謝忻、阿翔傳出曖昧時，曾幫好姊妹說話，認為謝忻因為和浩角翔起一起主持節目，感情相當好，「比起阿翔，謝忻比較欣賞浩子，因為她喜歡很聰明、腦子裡很多東西的，覺得浩子帶著全家人環遊世界說走就走很帥！」同時不忘強調人家浩角翔起都有老婆了，「人家阿翔也不愛謝忻啊！」

不僅如此，小甜甜還爆料，謝忻跟無尊（珍珍）私交也不錯，透露謝忻某次參加聚會不勝酒力，無尊特地從木柵搭車到台北「英雄救美」，至於先前謝忻總是被說對王少偉有好感，她則笑說「有種像抓交替的感覺」！

如今謝忻直接被拍到吻照，據《聯合報》報導，小甜甜直說：「好傻眼、好shock。」難以置信地表示看到新聞才知道此事，「之前根本不知道，也不會去想到他們。」雖然震驚但她也說會先看2人怎麼說，不會主動去問謝忻這件事，「如果真的做錯事，就該為自己的行為負責。」