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爆料房客氣罵阿翔！「租金被拿去養小三」　質疑Grace早知情

娛樂中心／綜合報導

藝人阿翔和謝忻因為在街邊親吻，成為眾所議論的焦點，午間他在錄影中途在胡瓜的陪同下召開記者會，認了沒有拿捏好分寸。於此同時有租客爆料，明明自己已經將房租交給阿翔，卻疑似沒有和老婆報備，痛罵：「根本把錢拿去養小三。」

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▲阿翔和謝忻（圖／翻攝自Grace臉書）

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▲阿翔、Grace。（圖／翻攝自Grace臉書）

據《聯合報》報導，一名民眾爆料，去年底自己已經把房租交給阿翔，但不久後Grace卻又上門收房租，才知道阿翔收了錢後根本沒跟老婆說，質疑他把錢拿去當約會的「零用金」，民眾怒罵：「根本是把錢拿去養小三。」不過事後夫妻倆下封口令，也因此質疑Grace早知情。

而在事件爆發後，阿翔在12日午間召開記者會，表示一早有告訴老婆，老婆很震驚，也通知了謝忻，他坦言一直以來彼此是關係很好的朋友，也會彼此鼓勵，「有時候失落互相擁抱都是會有的。」只是這次分寸沒有拿捏好。

▲▼阿翔12點會現身記者會說明不倫戀（圖／記者呂佳賢攝）

▲阿翔記者會說明不倫戀（圖／記者呂佳賢攝）

另外陪同出席記者會的胡瓜在一旁表示，事前並不知情，不過也坦言藝人們在工作時本來就很容易有密切的來往，男女之間有時候一不留意就可能越過尺度，「現在這個尺度可能也是喚醒阿翔跟謝忻。」不過他也說，「以前帶過的團隊有在談戀愛的也滿多的！」但差別在於阿翔有婚姻，希望他能好好處理，和老婆、小孩好好溝通，妥善解決。

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謝忻阿翔, 謝忻, 阿翔, 龔淑卿, Grace

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