唐綺陽神預測！　阿翔偷吃「3天前就警告」：演藝圈一定會發生震動社會的事

記者李玟儀／綜合報導

「浩角翔起」阿翔和謝忻的情事鬧得沸沸揚揚，2人頓時成為過街老鼠人人喊打，形象重創。但其實早在消息曝光前3天，星座專家唐綺陽就曾做出預測：「演藝圈一定會發生震動社會之事。」

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▲唐綺陽神準預測。（圖／翻攝自唐綺陽臉書、阿翔IG）

唐綺陽在9日發布「唐綺陽06/10-06/16星座運勢周報」時提到，這個月「海、木、土、冥」互成緊密相位，一定會發生「震動社會」的事情，上至政治圈、近至演藝圈、下至社會，都有「令人震驚」之事發生，而且會有「改變局面」的作用。

▲唐綺陽神準預測。（圖／翻攝自唐綺陽臉書）

而且唐綺陽也說因為是變動月份的關係，太陽、木星、海王形成T型三角，讓整起事件具備宿命性、秘密性、爆發性以及難測性，不到最後一刻，很難知道會不會發生什麼變數，「只能兵來將擋水來土掩，走一步算一步，繃緊神經。」

沒想到唐綺陽發文的3天後，立刻爆出阿翔和謝忻街邊親吻的照片，畫面清楚、明顯，讓當事人絲毫沒有閃躲、解釋的餘地。而網友在事情爆發之後，紛紛回頭找出唐綺陽這篇運勢文章，驚嘆「我就知道妳不是地球人」、「爆炸準」，甚至有網友戲稱：「準爆了！照片是老師拍到的嗎？」