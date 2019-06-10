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《冰雪奇緣》隱藏故事線超展開！艾莎爸媽為樂佩而死？　泰山身世也和她們有關

記者蕭采薇／綜合報導

2013年出品的動畫電影《冰雪奇緣》（Frozen）風靡全球，創下12.76億美元的票房紀錄，成為迪士尼經典之一。電影中的彩蛋，至今仍令人津津樂道，其中一項「都市傳說」指出主角艾莎、安娜和《魔髮奇緣》的主角樂佩有非常深的羈絆，甚至另一部動畫《泰山》，都可能和她們有關。

《冰雪奇緣》。（圖／《冰雪奇緣》劇照）

▲《冰雪奇緣》是近年最受歡迎的迪士尼動畫電影。（圖／劇照）

迪士尼喜愛在電影中藏彩蛋不是新聞，有時也成為觀眾的另一項樂趣。事實上，《冰雪奇緣》當中的艾莎、安娜與《魔髮奇緣》樂佩的關係，就常常成為被討論的焦點。有一說法是，艾莎、安娜的父母因為遠行發生船難，電影中並未透露他們為何要出海，但網友推敲後，得出可能是以下發展「艾莎、安娜的父母，其實是為了參加樂佩的婚禮而發生意外。」

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對於相信這說法的網友，提出以下幾點證明：

樂佩出現在艾莎的加冕儀式

首先，可以確定的是，艾莎、安娜和樂佩絕對有關係。在電影中艾莎成為女王的加冕儀式中，當城門打開、安娜走出去時，有和一對男女擦身而過。一閃即逝的畫面可能沒引起太多注意，但仔細一看，那對賓客就是剪掉長髮的樂佩和尤金。

▲▼《冰雪奇緣》愛紗、安娜，和《魔髮奇緣》樂佩以及《泰山》有血緣關係？（圖／劇照、翻攝自網路）

▲《冰雪奇緣》艾沙加冕儀式中，出現樂佩和尤金（紅圈處）。（圖／劇照）

且若是對應他們的長相，金棕色系的頭髮，和碧綠色系的眼珠，也被視為樂佩與艾莎、安娜姐妹或許有血緣關係的證據之一。且過去歐洲貴族間，互相通婚也是相當常見的事情。

上映時間相差三年

當然，如果僅僅是出現在電影中，就的確有可能是迪士尼一貫的彩蛋安排，不具任何推理的意義。不過雖然電影中並未交代艾莎、安娜的父母是為何需要乘船離開，但導演在接受訪問時曾說過，他們是要去參加一場婚禮。

▲▼《冰雪奇緣》愛紗、安娜，和《魔髮奇緣》樂佩以及《泰山》有血緣關係？（圖／劇照、翻攝自網路）

▲《魔髮奇緣》樂佩。（圖／劇照）

艾莎是在父母遇難後的三年登基，而依照上映的年份是2013年，往回推3年就是2010年，正好是《魔髮奇緣》的上映年份，換句話說，可以被視為艾莎登基三年前，正是樂佩和尤金舉辦婚禮的那一年。

地理位置

《冰雪奇緣》改編自童話《冰雪女王》，故事中的艾莎所統治的「艾倫戴爾」王國，對應現實世界地圖是位於北歐挪威首都奧斯陸的西南方，一座名為Arendal的小鎮。至於《魔髮奇緣》故事的發生地點，根據迪士尼維基百科上的資料，從建築、自然、環境、政治跟服裝推測，可能是德國或是波蘭。

《冰雪奇緣》。（圖／《冰雪奇緣》劇照）

▲《冰雪奇緣》故事發生在北歐娜威。（圖／劇照）

而從挪威到德國或是波蘭，若是以當時的年代，最快的方法的確是經由波羅的海搭船抵達，因此也可以解釋，艾莎、安娜的父母親決定走海路的原因。當然，以上說法都未經官方證實，可以當作是真的，也可以當作是一群同好編的故事，反正在迪士尼世界中，最不缺的就是做夢。

同場加映：泰山是艾莎、安娜的弟弟？

有一說法是，艾莎、安娜的父母並未在海難中死亡，而是漂流到了荒島。而當時皇后已經懷有身孕，她在島上生下一名小男孩，之後一家三口在荒島搭樹屋而居。不過最後爸媽還是因為遭受豹攻擊而死亡，獨留下的一名小男孩之後被猩猩收養。

▲▼《冰雪奇緣》愛紗、安娜，和《魔髮奇緣》樂佩以及《泰山》有血緣關係？（圖／劇照、翻攝自網路）

▲「泰山」其實是艾莎和安娜的弟弟？網友對比父母照片覺得有幾分相像。（圖／翻攝自網路）

這故事有沒有很耳熟？沒錯，在這個故事中，「泰山」就是艾莎、安娜的弟弟。不過這說法的來源，其實是因為《冰雪奇緣》和《泰山》的導演是同一人—克里斯巴克（Chris Buck）。這故事發展純粹出於他的腦洞，克里斯巴克也曾笑說，他想讓這個故事多瘋狂就可以多瘋狂，「這是我充滿樂趣的小小世界。」

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關鍵字

冰雪奇緣, 魔法奇緣, 泰山, 樂佩, 艾莎, 安娜

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