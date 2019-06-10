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DC影集《沼澤異形》才播一集就確定腰斬！　監製溫子仁也傻眼

記者蕭采薇／綜合報導

知名華裔澳洲導演溫子仁（James Wan）擔任監製的美國超級英雄恐怖影集《沼澤異形》（Swamp Thing），5月31日正式在DC Universe平台首播。不過這部事前備受期待的DC影集，才播出一集就確定被腰斬，將不會在拍攝第二季，連溫子仁都對此感到疑惑。

▲▼DC恐怖影集《沼澤異形》才播一集就確定腰斬。（圖／《沼澤異形》劇照）

▲DC恐怖影集《沼澤異形》才播一集就確定腰斬。（圖／《沼澤異形》劇照）

改編自DC旗下的同名漫畫的《沼澤異形》，主打寫實世界觀和奇幻詭異感，相當對喜愛追求恐怖、血腥與奇幻體驗的觀眾胃口，更找到擅長恐怖題材的導演溫子仁擔任執行製作，上架前就受到許多關注。開播後評價也相當不錯，目前在IMDb網站目前評分為8.6，爛番茄網站也有92%的好評。

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不過再多正面評價，也救不回這部影集的命運。DC Universe已經確定將取消製作《沼澤異形》，意即將不會有第二季。而一般來說，所有影集續訂與否，都會待全季播畢後一段時間評估後在宣布結果，如此倉促的決定非常少見。

溫子仁（James Wan）。（圖／翻攝自溫子仁IG）

▲知名華裔導演溫子仁擔任《沼澤異形》的監製。（圖／翻攝自溫子仁IG）

對此不只觀眾一頭霧水，溫子仁也在IG寫道：「我也不是很了解為什麼《沼澤異形》會被取消，但我能明確告訴你們，所有卡司與幕後團隊都花上全部心血，我以大家全力以赴的工作精神為傲。請去看第二集，並讓這10集名垂千古，《沼澤異形》值得。」

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關鍵字

沼澤異形, 溫子仁, DC, James Wan

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