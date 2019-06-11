ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

布蘭妮批狗仔「把我P得像胖了18公斤」　怒嗆：我本人瘦得像根針！

記者蕭采薇／綜合報導

西洋天后小甜甜布蘭妮（Britney Spears）近日頻頻登上外媒版面，包括傳出她因情緒出問題，遭到父親軟禁在精神病院。布蘭妮10日則是在IG限時動態嗆聲，表示狗仔故意把她和男友山姆阿斯加里（Sam Asghari）到海邊度假的照片「P得像是胖了40磅（18.14公斤）」。

▲▼小甜甜布蘭妮（Britney Spears）在IG限時動態。（圖／翻攝自IG）

▲小甜甜布蘭妮在IG限時動態怒嗆狗仔。（圖／翻攝自IG）

小甜甜布蘭妮在IG限時動態放上一段影片，她在其中說道：「根本就沒人關心狗仔拍的照片是真的嗎？他們把照片PS後所發出的所謂的『新聞』又是真的嗎？」布蘭妮進一步指到：「昨天我去游泳了，（照片裡）我看起來胖了40磅吧！但你們看看我現在的樣子，我瘦得像根針，所以告訴我，這倒底算什麼？」言詞間透露出憤怒和無奈。

請繼續往下閱讀...

▲▼小甜甜布蘭妮（Britney Spears）表示被狗仔P得像胖了40磅。（圖／CFP）

▲布蘭妮和鮮肉模特兒男友到海邊戲水。（圖／CFP）

小甜甜布蘭妮所指的，是狗仔隊偷拍她和小鮮肉模特兒男友山姆阿斯加里到海邊度假的照片，當中她看來不僅腰間有贅肉，四肢也略顯粗壯。不過布蘭妮在拍攝IG限時動態時，穿上同一套泳裝，確實胖瘦程度看來有差距。

▲▼小甜甜布蘭妮（Britney Spears）表示被狗仔P得像胖了40磅。（圖／CFP）

▲小甜甜布蘭妮認為狗仔隊故意「把我P得像胖了40磅」。（圖／CFP、翻攝自IG）

不過除了她所說的「事實」外，更讓網友驚訝的，還有布蘭妮憔悴的面容和看來有些驚悚的黑色眼妝。儘管布蘭妮在影片一開始就先打預防針表示：「大家好，先別急著批評我，我現在還有點憔悴。」但還是不少人驚呼：「她怎麼變成這樣子了？」

▲▼小甜甜布蘭妮（Britney Spears）在IG限時動態。（圖／翻攝自IG）

▲布蘭妮穿上同一套泳衣，稱自己「瘦得像根針」。（圖／翻攝自IG）

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

王力宏衝下台啾老婆閃瞎萬人　指定黑范接吻..陳建州「拉開手直接親」MAN炸

推薦閱讀

晚回粉絲信一個月　BTS經紀公司出聲道歉

晚回粉絲信一個月　BTS經紀公司出聲道歉

粉絲搶救成功！《魔鬼神探》復活　「確定會拍第五季」看得到結局

粉絲搶救成功！《魔鬼神探》復活　「確定會拍第五季」看得到結局

《洛基》影集概念照曝光！時間線在「這一年」　粉驚：真的平行宇宙？

《洛基》影集概念照曝光！時間線在「這一年」　粉驚：真的平行宇宙？

BTS柾國演唱會突下台「翻過搖滾區欄杆」　緊握輪椅女孩手：謝謝妳來

BTS柾國演唱會突下台「翻過搖滾區欄杆」　緊握輪椅女孩手：謝謝妳來

《冰雪奇緣》隱藏故事線超展開！艾莎爸媽為樂佩而死？　泰山身世也和她們有關

《冰雪奇緣》隱藏故事線超展開！艾莎爸媽為樂佩而死？　泰山身世也和她們有關

雪莉出道14年「6月底正式SOLO」　網驚想起她退團原因⋯留言吵一片

雪莉出道14年「6月底正式SOLO」　網驚想起她退團原因⋯留言吵一片

創作歌手3歲兒「自家泳池溺斃」　悲痛做出最不捨決定⋯器官全捐出！

創作歌手3歲兒「自家泳池溺斃」　悲痛做出最不捨決定⋯器官全捐出！

《冰與火》咖啡杯真凶出現　珊莎「100％確認」是雪諾：因為他超懶！

《冰與火》咖啡杯真凶出現　珊莎「100％確認」是雪諾：因為他超懶！

DC影集《沼澤異形》才播一集就確定腰斬！　監製溫子仁也傻眼

DC影集《沼澤異形》才播一集就確定腰斬！　監製溫子仁也傻眼

印度美男「性感拋飛吻」熱舞影片臉書爆紅　起底是6年前寶萊塢神片

印度美男「性感拋飛吻」熱舞影片臉書爆紅　起底是6年前寶萊塢神片

補教名師呂捷昏迷送醫！　以為是感冒「突抽搐痙攣」發病危通知

補教名師呂捷昏迷送醫！　以為是感冒「突抽搐痙攣」發病危通知

曾之喬被騙匯百萬元！　遇周湯豪「有收到錢嗎？」才驚覺遭詐

曾之喬被騙匯百萬元！　遇周湯豪「有收到錢嗎？」才驚覺遭詐

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

補教名師呂捷昏迷送醫！　以為是感冒「突抽搐痙攣」發病危通知

曾之喬被騙匯百萬元！　遇周湯豪「有收到錢嗎？」才驚覺遭詐

賀一航生前最後錄影「安迪也來了」　化妝師親睹衝上前…阿娥淚崩

宮崎駿認了：龍貓是可怕的生物！　面試新人爆內幕…女孩當場傻眼

《名偵探柯南》黑衣組織BOSS名字揭曉！　網苦等23年「快要結局了」

Eason忍N年控他出外景霸凌！　吳宗憲「開示1觀念」：難怪你追不過KID

馬如龍對兒嚴厲：壓力來要扛！　黃士庭還原「只有沛小嵐能探視」真實情況

周曉涵西裝「裡面都沒穿」！　鎖骨到肚臍「正面中空」媽媽看到傻眼

陳芳語根本超有料！穿這樣喝酒「半球全看光」網瘋了：誰頂得住

金材昱變新一代男神　韓超模好友洩私交：他「這方面」其實厲害

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

小甜甜布蘭妮, Britney Spears, 布蘭妮

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 布蘭妮批狗仔「把我P得像胖了18公斤」　怒嗆：我本人瘦得像根針！
  2. 曾之喬外套一滑落…　正面照「豐滿胸型」全被看光！
  3. 補教名師呂捷昏迷送醫！　以為是感冒「突抽搐痙攣」發病危通知
  4. 劉香慈辣穿高衩牛仔裙…往下看「多一顆頭」！　網笑歪：男人的天性
  5. 宮崎駿認了：龍貓是可怕的生物！　面試新人爆內幕…女孩當場傻眼
  6. 孫鵬深夜聚餐喝爛醉！　「一路勾肩狄鶯」扶持畫面超溫馨
  7. 曾之喬被騙匯百萬元！　遇周湯豪「有收到錢嗎？」才驚覺遭詐
  8. 鄭元暢舞台劇震撼教育！演員嗆：過10年你還是只能演菜鳥
  9. 《冰雪奇緣》隱藏故事線超展開！艾莎爸媽為樂佩而死？　泰山身世也和她們有關
  10. 《尋秦記》林峯求婚小10歲女友成功！爆12月生日結婚…82億超狂家世被挖出

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366