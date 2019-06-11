布蘭妮批狗仔「把我P得像胖了18公斤」　怒嗆：我本人瘦得像根針！

記者蕭采薇／綜合報導

西洋天后小甜甜布蘭妮（Britney Spears）近日頻頻登上外媒版面，包括傳出她因情緒出問題，遭到父親軟禁在精神病院。布蘭妮10日則是在IG限時動態嗆聲，表示狗仔故意把她和男友山姆阿斯加里（Sam Asghari）到海邊度假的照片「P得像是胖了40磅（18.14公斤）」。

▲小甜甜布蘭妮在IG限時動態怒嗆狗仔。（圖／翻攝自IG）

小甜甜布蘭妮在IG限時動態放上一段影片，她在其中說道：「根本就沒人關心狗仔拍的照片是真的嗎？他們把照片PS後所發出的所謂的『新聞』又是真的嗎？」布蘭妮進一步指到：「昨天我去游泳了，（照片裡）我看起來胖了40磅吧！但你們看看我現在的樣子，我瘦得像根針，所以告訴我，這倒底算什麼？」言詞間透露出憤怒和無奈。

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▲布蘭妮和鮮肉模特兒男友到海邊戲水。（圖／CFP）

小甜甜布蘭妮所指的，是狗仔隊偷拍她和小鮮肉模特兒男友山姆阿斯加里到海邊度假的照片，當中她看來不僅腰間有贅肉，四肢也略顯粗壯。不過布蘭妮在拍攝IG限時動態時，穿上同一套泳裝，確實胖瘦程度看來有差距。

▲小甜甜布蘭妮認為狗仔隊故意「把我P得像胖了40磅」。（圖／CFP、翻攝自IG）

不過除了她所說的「事實」外，更讓網友驚訝的，還有布蘭妮憔悴的面容和看來有些驚悚的黑色眼妝。儘管布蘭妮在影片一開始就先打預防針表示：「大家好，先別急著批評我，我現在還有點憔悴。」但還是不少人驚呼：「她怎麼變成這樣子了？」

▲布蘭妮穿上同一套泳衣，稱自己「瘦得像根針」。（圖／翻攝自IG）

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