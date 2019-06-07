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專訪／Joe心繫腳踏車錢！　拿到薪水「直接還給曹格」

記者關韶文／專訪

曹格相隔三年發行全新專輯《曹小格Super Junior.》，專輯封面特別放了一張1994年的照片，象徵自己音樂回到原形，被問到專輯中最推薦的歌曲，曹格則想都沒想，直接推薦了《Summer Holiday》，因為這首歌中除了有好友崔惟楷外，還有寶貝兒子Joe一同獻聲！

▲▼ 曹格影音遊戲+專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 曹格睽違三年發行新專輯，拍照時相當搞笑。（圖／記者黃克翔攝）

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▲▼ 曹格影音遊戲+專訪。（圖／記者黃克翔攝）

曹格這次化身「曹小格」發片，自認唱歌的方式，跟以往有很大的區別，「現在唱歌不講事情，以前唱歌都會在乎每個音都要唱到最後，可是後來曹小格這張專輯，我就覺得一定要放得很開，如果太完美，就是電腦可以做出來，但聲音不是，要保存真實一點自然面，」

▲▼ 曹格影音遊戲+專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 曹格追求音樂自然呈現。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 曹格影音遊戲+專訪。（圖／記者黃克翔攝）

曹格特別推薦新歌《Summer Holiday》，邀請自己的兒子Joe合唱，而曹格也相當注重從小教育，連給Joe費用都和他解釋來龍去脈，「我們有跟他解釋，給他八千塊，不是要教他去賺錢，要讓他知道，他的聲音是世界獨一無二。」曹格對Joe說，「有人要用你的聲音，就必須要付你錢。」

▲▼曹格。（圖／翻攝曹格臉書）

▲Joe從小就相當孝順，想把腳踏車錢還給曹格。（圖／翻攝曹格臉書）

沒想到Joe收到八千塊後，第一個反應竟是還給曹格，「他說要把錢還給我，因為我有幫他買一台腳踏車，他一直放在心裡面，所以把錢還給我。」但腳踏車價值昂貴，Joe還接著問，「還有沒有歌可以唱？還有MV要拍嗎？」相當孝順。

▲▼曹格帥兒Joe被笑讚寵妹狂魔。（圖／翻攝自IG／曹格）

▲▼曹格帥兒Joe和妹妹Grace感情好。（圖／翻攝自IG／曹格）

▲▼曹格帥兒Joe被笑讚寵妹狂魔。（圖／翻攝自IG／曹格）

被問到如果未來Joe想要當歌手，曹格則說，「如果他喜歡唱歌，我就是全力支持！因為他音準滿準的，但如果他不想做，我也會支持他。」至於自認是不是個好爸爸，曹格則笑說，「這個問題全世界只有兩個人可以回答，Grace跟Joe。」

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