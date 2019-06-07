陳昇一口氣入圍「2項金曲提名」　宣布睽違7年好消息！

記者關韶文／台北報導

陳昇日前喜事再添一樁的開心宣布《華人公寓》世界巡演，將在香港九龍灣國際展貿中心開唱！睽違7年再度登上香港舞台，陳昇好心情的說：「香港是很多回憶的地方，好朋友也特別多，7年後能重回香港演出也看看老朋友，真的很感謝歌迷繼續支持！」

這場入行30週年的巡迴《華人公寓》演唱會自去年開跑，記錄著自1988年入行至今，出版24張個專輯，經典創作曲無數，連著25個連續跨年紀錄，創亞洲歌手首例！自去年起由首場高雄起跑、台東、台中、沖繩、札幌、東京、台北到今年的香港，海內外熱鬧的開唱，陳昇好心情的說，「時間過得好快，一轉眼就30年，感覺就像在昨日。」

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▲▼陳昇將前進香港開唱。（圖／新樂園製作提供）

榮獲第30屆金曲獎入圍最佳作詞、最佳音樂錄影帶兩個獎項，陳昇淡定說去年真是創作力大爆發，連著推出兩張專輯《華人公寓》、《無歌之歌》，好友都笑他幹嘛這麼拚，「我只是感覺來了，源源不斷的思緒，我喜歡這樣，但創作的前提，我並未去設定，為了目的而創作，我只是個農夫，不會為了得金米獎而去種稻米啦，這跟我的理念不合。」

近日陳昇仍繼續創作新作品，目前頂著36度高溫正在花蓮拍攝新歌MV，白天拍MV晚上就在錄音室錄製新歌，天天在鄉下工作跟生活，也遭到小黑蚊攻擊，最後只好穿上內搭褲防蚊。問到睽違7年再度登上香港舞台，近日的準備，陳昇笑說，「有阿，除了每天都固定游泳之外，剛剛從綠島3公里長泳回來，一直都保持身體的最佳狀態，也準備好好大啖港式美食！」