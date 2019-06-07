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你端午立蛋了嗎？　宇宙人小玉「獨家成功方法」曝光

記者關韶文／台北報導

「查無此人-小花計畫展」自4月27日起在台北當代藝術館舉辦，7日下午告五人、HUSH、宇宙人聯合舉辦音樂分享會，適逢端午佳節，他們也聊起了平時過端午的習俗，沒想到宇宙人小玉自爆以前都會「作弊」。

▲▼HUSH、告五人、宇宙人出席小花計畫－查無此人音樂分享會。（圖／記者張一中攝）

▲告五人（左）、HUSH（中）、宇宙人（右）出席小花計畫－查無此人音樂分享會。（圖／記者張一中攝）

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適逢端午佳節，3組音樂人分別準備了「最不想消失的…」端午回憶，宇宙人與告五人不約而同帶來阿嬤親手包的粽子，HUSH則準備了雄黃酒，由於小花計畫的主旨是希望藉由影像與音樂的跨界結合，喚醒大家反思身旁正在消失的人事物，並珍惜我們擁有的現在以及逐漸消失的情感、文化或傳統，所以今天除了分享佳節喜悅，也透過小花的精神和眾人一同回味家鄉的味道。

▲▼宇宙人出席小花計畫－查無此人音樂分享會。（圖／記者張一中攝）

▲▼宇宙人主唱小玉（中）分享端午立蛋作弊方法。（圖／記者張一中攝）

▲▼宇宙人出席小花計畫－查無此人音樂分享會。（圖／記者張一中攝）

宇宙人吉他手阿奎說，親戚每年會從南部寄送最道地的食材上來給阿嬤包粽子，而阿嬤的粽子是他最不想消失的美味。阿奎的老家在台南，吃阿嬤包的粽子是他每年端午節最期待的事情，畢竟那是無可取代的味道。

宇宙人主唱小玉透露小時候立蛋為了要成功都會偷偷灑鹽巴，告五人女主唱犬青則說立蛋是家族傳統，而且嚴禁作弊，但是贏的可以拿到紅包一千塊，HUSH也會跟朋友相約立蛋感受過節氣氛。

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宇宙人, 相信音樂新聞, 小玉, hush

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