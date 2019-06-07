HUSH：我欠爸爸一個交代！　還原「向家人出櫃」心情

▲HUSH、告五人、宇宙人出席小花計畫－查無此人音樂分享會。（圖／記者張一中攝）

記者關韶文／台北報導

同志歌手HUSH向爸爸出櫃後7日首次露面，出席「查無此人-小花計畫展」演唱，被問到親自向家人出櫃後，相處情況有沒有改變，HUSH則說，「其實就是很自然，我的立場就是，我欠他們一個交代。」

日前HUSH傳訊息告訴爸媽，「覺得這件事情有一天還是得完成，其實我猜你們心裡早有底了，只是我總覺得自己欠你們一句正式的說明：我喜歡男生。」也向爸媽道歉：「如果要說對不起，那是因為這麼晚才決定誠實地對你們說出事實。抱歉讓你們等那麼久才終於知道。希望你們也不要有抱歉的情緒，因為沒有人做錯什麼事情，這是最重要的。」隨後，HUSH的爸爸也不忘給兒子暖心鼓勵：「人生無法重來！做自己想做的，爭取自己想爭取的，要活得精彩，我們永遠都支持你！愛你！」

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▲▼HUSH還原跟家人出櫃的心情。（圖／記者張一中攝）

HUSH出席「查無此人-小花計畫展」被問到此事，他則表示目前相處很自然，「我自己的立場是，我欠他們一個交代。」至於同婚法通過後，現在是否結婚打算，HUSH則說，「對以前來說，離我們太遙遠，就算通過了，也很難去覺得自己可以結婚，就是慢慢來，我覺得，先找對象吧！」

不過家中HUSH奶奶是虔誠基督徒，被問到是否接受這件事，HUSH則說，「我覺得她應該不知道，畢竟奶奶不看新聞，只看八點黨。」