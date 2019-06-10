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孫鵬深夜聚餐喝爛醉！　「一路勾肩狄鶯」扶持畫面超溫馨

圖文／鏡週刊

為了救出在美國身陷囹圄的獨子孫安佐，孫鵬和狄鶯去年可說是演藝圈頭號難夫難妻，不但傳出為籌律師費賣房，孫鵬更是一夜白髮！如今一家人團圓，卸下重擔的孫鵬，被本刊直擊和親友聚餐後喝到爛醉，一路被狄鶯扶回家，老夫老妻互相扶持的背影，飄出一股溫馨的氣息。

孫安佐去年3月在美國爆出涉嫌恐怖威脅，引起軒然大波，孫鵬為和老婆狄鶯赴美救子，向三立《國光幫幫忙》告假近一年，至少犧牲一千多萬元收入。去年12月孫安佐在聯邦監獄刑滿獲釋，一家人順利返台，孫鵬也重返主持崗位。本刊直擊，順利度過一劫的孫家，恢復正常生活；經過這次考驗，孫鵬和狄鶯感情也更加穩固。

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順利從美國監獄返台的孫安佐（中），上個月母親節第一次po出全家福合照，祝賀狄鶯（右）母親節快樂。左為孫鵬。（翻攝自孫安佐IG）

　

歡聚續攤　步履蹣跚

上月20日晚間近9點，孫鵬一家人和親友在台北東區上海餐廳聚餐，席間孫安佐和男友人先行離開。晚間10點多，看起來有點醉意的狄鶯率先步出餐廳、孫鵬則牽著一名男性長輩和兩名女友人跟在後頭，走到一半，已半醉的孫鵬腳步不穩，主動勾著狄鶯，接著眾人繼續搭車到附近的鋼琴酒吧續攤。

5/20 20：50，孫家在台北東區和親友聚餐，穿著廠商贊助服飾的孫安佐（左）和友人早一步先行離開。

午夜時分，孫鵬一行人才酒酣耳熱的步出酒吧，在路邊聊了許久，夫妻倆分別和親友們擁抱告別，並搭乘計程車返家。

兩人下車後，孫鵬已經醉到走路東倒西歪，還一個踉蹌差點跌倒；女漢子狄鶯一把摟住孫鵬的腰，孫鵬則勾住狄鶯的肩膀，整個人靠在狄鶯身上，夫妻費了一番功夫才回到家中。

5/21 00：06，一行人吃完飯繼續到附近的鋼琴酒吧續攤直到午夜，並先送親友返家。
5/21 00：27，喝到不勝酒力的孫鵬，一個踉蹌差點跌倒，狄鶯趕緊一把抓住老公的腰，兩人一路扶持回家。

自從去年3月孫安佐在美國被拘留後，孫鵬和狄鶯為救子幾乎神隱，官司打了9個月後，夫妻倆才終於在去年12月帶回寶貝兒子，一家人團圓。

去年12月，孫安佐一抵達台灣，隨即前往士林地檢署應訊，直到深夜才返家。
因為熱愛健身，孫安佐透過分享運動教學成為網紅，經常po出自己的健身影片。（翻攝自孫安佐IG）

孫安佐則因po出自己吃大腸麵線的影片「神轉型」成為網紅，在動漫和健身界都頗有人氣，據傳，他業配收入一次高達20萬元，價碼甚至高過老爸孫鵬的主持費，際遇可說是高潮迭起。孫鵬之前受訪時欣慰地表示，兒子經過這次事件長大不少、能靠自己賺錢了，也難怪他會放心地和狄鶯歡聚整晚。


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