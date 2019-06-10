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快訊／《FHM男人幫》宣布停刊！　電子書訂閱全面暫停

記者劉宜庭／綜合報導

《FHM男人幫》宣布停刊！自2000年創刊至今經歷19年，《FHM男人幫》10日突然發出聲明，將於7月1日起正式停刊，電子書的訂閱服務也已於6月1日全面暫停，「感謝各位陪伴FHM見證一個世代紙媒的興衰起落。」

▲《FHM男人幫》宣布停刊！　電子書訂閱全面暫停。（圖／翻攝自《FHM男人幫》官網）

▲《FHM男人幫》宣布停刊。（圖／翻攝自《FHM男人幫》官網）

「各位，江湖再見！」臉書粉絲專頁「FHM Taiwan 男人幫國際中文版」10日晚間PO出聲明，宣布《FHM男人幫》將於7月1日起正式停刊，不過臉書專頁、YouTube頻道等數位內容，仍會持續更新，將轉行成為操作直播、影音的新型態數位媒體。

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聲明中提到：「還嫌妹子看得不夠過癮、廢文看不膩、毛圖看不爽的幫友，只好委屈您去黑市搜購FHM男人幫國際中文版的過期雜誌，可以做為傳家之寶，老幫友接棒給小幫友，傳承傳流二十年，無關乎左右手，而是關乎心與腦的古老男性智慧，陪伴他度過芳心難耐的寂寞夜晚。爹斯。」

消息曝光後，不僅讓大票網友錯愕不已，不少人更紛紛留言表示崩潰，「不要啊」、「一個時代的落幕」、「難過」、「我會懷念你們的，怎麼說大學四年當兵一年都是靠你們度過的，也買了五年多的雜誌」、「總和了男性所想要的事物為一體的刊物…我無法接受啊」、「再見了…我的青春。」

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