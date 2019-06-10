ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

李榮浩直播開一半突中斷！　驚恐急求救：手機OO了…網：笑到頭掉

記者韓景樺／綜合報導

歌手李榮浩唱功和創作實力了得，他年初才參加選秀節目《青春有你》當導師，7月又將加入《中國好聲音》，成為節目史上最年輕的創作人導師，讓不少粉絲超期待。10日李榮浩特地透過《中國好聲音》帳號開直播，沒想到才進行到一半就被迫中斷，讓他錯愕不已，而鏡頭前的粉絲看到他超真實反應也瞬間笑瘋。

▲▼李榮浩開直播突然中斷。（圖／翻攝自微博／李榮浩、穿幫君）

▲李榮浩開直播突然中斷，原因笑翻網友。（圖／翻攝自微博／李榮浩、穿幫君）

請繼續往下閱讀...

《中國好聲音》將於2019年7月再度回歸，10日節目組來到北京站展開試音，即將出任導師的李榮浩也沒缺席，更罕見開直播和粉絲互動，吸引不少人上線觀看。

沒想到直播到一半，李榮浩手機突然跳出提醒「是否停止移動數據」，讓他一臉困惑地看著鏡頭：「他馬上就要...我、我都不動它是吧？」似乎是對突然發生的意外有些手足無措，沒想到下一秒他面露驚恐、不知所措地大呼：「手機欠費了？」隨即畫面也被迫中斷，徒留傻眼的眾人。

▲▼李榮浩開直播突然中斷。（圖／翻攝自微博／穿幫君）

▲▼李榮浩開直播突然中斷。（圖／翻攝自微博／穿幫君）

▲李榮浩開直播突然中斷，原來是手機話費不夠了。（圖／翻攝自微博／穿幫君）

過了一陣子，李榮浩火速重新上線，更透露為了繼續進行直播，他找了身旁的工作人員幫他加值了100塊（約台幣454元）的話費，尷尬笑說：「我只能再聊100塊錢了。」有粉絲直言100塊可能不夠，他也秒回：「100夠了，差不多得了。」無奈又耿直的真實反應，笑翻看直播的所有粉絲。

▲▼李榮浩開直播突然中斷。（圖／翻攝自微博／穿幫君）

▲▼李榮浩開直播突然中斷。（圖／翻攝自微博／穿幫君）

▲李榮浩加值100塊以後重新開直播，粉絲都笑瘋了。（圖／翻攝自微博／穿幫君）

事後有網友將畫面截成影片PO網，「李榮浩直播時手機欠費」也立刻成為熱搜話題，不少粉絲看完笑到不行，說自己笑出豬叫聲、笑到頭掉的網友也不在少數，更有人留言「李老師為什麼這麼可愛」、「 好搞笑一男的，果然不是流量歌手」、「告訴我手機號，我給你充！」

▲▼李榮浩開直播突然中斷。（圖／翻攝自微博／穿幫君）

▲▼李榮浩開直播突然中斷。（圖／翻攝自微博／穿幫君）

▲李榮浩開直播中斷的原因曝光，不少網友都笑讚他反應可愛。（圖／翻攝自微博／穿幫君）

►李榮浩開直播突然中斷。

孫生深夜「火車便當」童顏超兇妹　 激吻又捏屁股蛋全被拍

推薦閱讀

IU收「韓劇女神」應援餐車！　親PO驚喜認證照…網一看：要瘋了

IU收「韓劇女神」應援餐車！　親PO驚喜認證照…網一看：要瘋了

52歲王祖賢站路邊被拍！　「吊帶褲＋白球鞋」神凍齡美貌網跪了：永遠的女神

52歲王祖賢站路邊被拍！　「吊帶褲＋白球鞋」神凍齡美貌網跪了：永遠的女神

太蒂徐驚喜合體！　太妍站蒂芬妮身邊…入鏡不到10秒突崩潰

太蒂徐驚喜合體！　太妍站蒂芬妮身邊…入鏡不到10秒突崩潰

蔣勁夫家暴女友7月後現身夜店！　嗨當DJ「一笑擠出嘴邊肉」網嘆：自暴自棄

蔣勁夫家暴女友7月後現身夜店！　嗨當DJ「一笑擠出嘴邊肉」網嘆：自暴自棄

孫儷鄧超結婚9週年…親曬「逆生長」證件照！　網一看驚呆了

孫儷鄧超結婚9週年…親曬「逆生長」證件照！　網一看驚呆了

林采緹認對胡睿兒「有疙瘩」！　「沒人會在一起一輩子」…鬆口洩婚姻現況

林采緹認對胡睿兒「有疙瘩」！　「沒人會在一起一輩子」…鬆口洩婚姻現況

兄弟三連戰「只輸蔡桃貴開球那場」！　蔡阿嘎崩潰：是我帶賽？

兄弟三連戰「只輸蔡桃貴開球那場」！　蔡阿嘎崩潰：是我帶賽？

許維恩遛柯基穿超仙！　「墨鏡＋高跟鞋」優雅撥髮…下一秒GG了

許維恩遛柯基穿超仙！　「墨鏡＋高跟鞋」優雅撥髮…下一秒GG了

蔡少芬老公「西班牙遭辣妹狂吻」：這是禮貌！　她看傻：為什麼不親我

蔡少芬老公「西班牙遭辣妹狂吻」：這是禮貌！　她看傻：為什麼不親我

Eason忍N年控他出外景霸凌！　吳宗憲「開示1觀念」：難怪你追不過KID

Eason忍N年控他出外景霸凌！　吳宗憲「開示1觀念」：難怪你追不過KID

陳芳語根本超有料！穿這樣喝酒「半球全看光」網瘋了：誰頂得住

陳芳語根本超有料！穿這樣喝酒「半球全看光」網瘋了：誰頂得住

《RM》cos漫威英雄！李光洙扮「格魯特」一出場笑哭　宋智孝絕美複製葛摩菈

《RM》cos漫威英雄！李光洙扮「格魯特」一出場笑哭　宋智孝絕美複製葛摩菈

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

Eason忍N年控他出外景霸凌！　吳宗憲「開示1觀念」：難怪你追不過KID

陳芳語根本超有料！穿這樣喝酒「半球全看光」網瘋了：誰頂得住

《RM》cos漫威英雄！李光洙扮「格魯特」一出場笑哭　宋智孝絕美複製葛摩菈

馬如龍一生救豬哥亮3次！　李㼈遭90人包圍…他一出面兄弟秒退

「五月天團寵」過世！5天內病情急遽惡化　瑪莎妹妹淚別：蔡桃貴永遠離開了

《Voice3》分屍殺人魔揭曉！曾差點被「金秘書」朴敏英勒死

獨家／邵雨薇演唱會被酸難聽！　回家大哭「心情很複雜」

丫頭搭私人專機「奶炸了」！　染藍髮外套一掀…半球掉出被看光

特稿／馬如龍叱吒演藝圈50年　沛小嵐堅持9日含淚送摯愛

獨家快訊／馬如龍肺腺癌病逝新光醫院！　享壽80歲　

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

李榮浩

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. CLC專場粉絲見面會7月登台！票價分3種還有擊掌、合照大放送
  2. 圖多！HowHow高清婚紗照　和阿福站超遠「不熟」尷尬畫面笑翻網
  3. 「你做愛時會去想曝光嗎？」　女星試鏡逼罰站：一句也不敢反駁
  4. 背景驚現「HD五官」詭異人臉！　鼓鼓蕭秉治拍MV冒火爆驚魂
  5. 李榮浩直播開一半突中斷！　驚恐急求救：手機OO了…網：笑到頭掉
  6. 「高顏值」親哥被送入大牢　黃渤《青鳥往事》獨撐收視
  7. 《出發》全台票房破570萬！陳彥博親跑映後：棒子可以傳下去了
  8. 新婚8天…混血妻「親生爸變繼父」　郎朗護愛怒嗆：喪失道德底線！
  9. 雪莉出道14年「6月底正式SOLO」　網驚想起她退團原因⋯留言吵一片
  10. 王傳一首位師妹曝光　拉近一看…網驚：是偶像劇女神！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366