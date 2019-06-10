李榮浩直播開一半突中斷！　驚恐急求救：手機OO了…網：笑到頭掉

記者韓景樺／綜合報導

歌手李榮浩唱功和創作實力了得，他年初才參加選秀節目《青春有你》當導師，7月又將加入《中國好聲音》，成為節目史上最年輕的創作人導師，讓不少粉絲超期待。10日李榮浩特地透過《中國好聲音》帳號開直播，沒想到才進行到一半就被迫中斷，讓他錯愕不已，而鏡頭前的粉絲看到他超真實反應也瞬間笑瘋。

▲李榮浩開直播突然中斷，原因笑翻網友。（圖／翻攝自微博／李榮浩、穿幫君）

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《中國好聲音》將於2019年7月再度回歸，10日節目組來到北京站展開試音，即將出任導師的李榮浩也沒缺席，更罕見開直播和粉絲互動，吸引不少人上線觀看。

沒想到直播到一半，李榮浩手機突然跳出提醒「是否停止移動數據」，讓他一臉困惑地看著鏡頭：「他馬上就要...我、我都不動它是吧？」似乎是對突然發生的意外有些手足無措，沒想到下一秒他面露驚恐、不知所措地大呼：「手機欠費了？」隨即畫面也被迫中斷，徒留傻眼的眾人。

▲李榮浩開直播突然中斷，原來是手機話費不夠了。（圖／翻攝自微博／穿幫君）

過了一陣子，李榮浩火速重新上線，更透露為了繼續進行直播，他找了身旁的工作人員幫他加值了100塊（約台幣454元）的話費，尷尬笑說：「我只能再聊100塊錢了。」有粉絲直言100塊可能不夠，他也秒回：「100夠了，差不多得了。」無奈又耿直的真實反應，笑翻看直播的所有粉絲。

▲李榮浩加值100塊以後重新開直播，粉絲都笑瘋了。（圖／翻攝自微博／穿幫君）

事後有網友將畫面截成影片PO網，「李榮浩直播時手機欠費」也立刻成為熱搜話題，不少粉絲看完笑到不行，說自己笑出豬叫聲、笑到頭掉的網友也不在少數，更有人留言「李老師為什麼這麼可愛」、「 好搞笑一男的，果然不是流量歌手」、「告訴我手機號，我給你充！」

▲李榮浩開直播中斷的原因曝光，不少網友都笑讚他反應可愛。（圖／翻攝自微博／穿幫君）

►李榮浩開直播突然中斷。