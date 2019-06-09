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蔣勁夫家暴女友7月後現身夜店！　嗨當DJ「一笑擠出嘴邊肉」網嘆：自暴自棄

記者韓景樺／綜合報導

大陸男星蔣勁夫曾被譽為「胡歌接班人」，聲勢看好的他卻在2018年11月驚爆對日籍女友動粗而遭到日本警方調查，不當行為引發輿論撻伐，對演藝事業亦造成不小影響。如今施暴事件過去近7個月，他被目擊出現在長沙夜店當DJ，發福身形加上手臂大面積刺青，讓網友看了驚呼：「真的是他嗎？」

▲▼蔣勁夫近日被直擊在夜店當DJ。（圖／翻攝自微博／蔣勁夫、鳳凰網娛樂）

▲蔣勁夫近日被直擊在夜店當DJ，發福身形很搶鏡。（圖／翻攝自微博／蔣勁夫、鳳凰網娛樂）

蔣勁夫2012年因演出《軒轅劍之天之痕》爆紅，可惜未有作品讓他大鳴大放，也難循「學長」胡歌的腳步站穩一線演員。2018年4月他宣布暫退演藝圈前往日本留學，並和日本女友中浦悠花陷入熱戀，頻頻放閃的2人被認為好事將近，沒想到不到半年就傳出家暴女友的消息，更因此被日本警方拘留，直到12月底才傳出獲釋。

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▲蔣勁夫證實接受日本警方調查。（圖／翻攝自微博）

▲蔣勁夫證實接受日本警方調查。（圖／翻攝自微博）

▲蔣勁夫過去和日籍女友常常公開放閃，最後卻因家暴案不歡而散。（圖／翻攝自微博）

雖然蔣勁夫事後透過微博發文道歉，並配合一切調查，最後也透過律師宣布未被起訴，但個人形象和演藝事業都受挫，也鮮少在螢幕前曝光。但8日有網友在長沙夜店巧遇蔣勁夫，身穿寬鬆T恤、卡其褲的他反戴棒球帽，露出完整正臉，拿著麥克風的他化身DJ，不時嗨唱炒熱現場氣氛。

▲▼蔣勁夫近日被直擊在夜店當DJ。（圖／翻攝自微博／鳳凰網娛樂）

▲▼蔣勁夫近日被直擊在夜店當DJ。（圖／翻攝自微博／鳳凰網娛樂）

▲蔣勁夫在長沙夜店當DJ被巧遇。（圖／翻攝自微博）

照片中的蔣勁夫手臂有著大片紋身，戴著大金錶的他臉蛋、身型明顯發福，笑起來更擠出嘴邊肉，和昔日帥氣的陽光男孩形象落差不小，也讓網友看了十分驚訝，紛紛留言感嘆，「自暴自棄了嗎」、「能說，一手好牌打得稀巴爛嗎」、「就談了一個戀愛，一輩子都給搭進去了嗎？唉」；但也有人不以為然，認為每個人都有自己的決定，「不拍戲了也就是普通人，過好自己的生活足矣」、「怎麼就自暴自棄了？做DJ怎麼了？人家開心就好」，也有人認為蔣勁夫只是受邀上台，「唱了一下就被說成當DJ，無語了」。

▲▼蔣勁夫近日被直擊在夜店當DJ。（圖／翻攝自微博／鳳凰網娛樂）

▲蔣勁夫手上的大片刺青很醒目。（圖／翻攝自微博）

▲▼蔣勁夫近日被直擊在夜店當DJ，網友反應不一。（圖／翻攝自微博／鳳凰網娛樂）

▲蔣勁夫在夜店當DJ消息一出，網友反應不一。（圖／翻攝自微博／鳳凰網娛樂）

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