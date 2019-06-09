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兄弟三連戰「只輸蔡桃貴開球那場」！　蔡阿嘎崩潰：是我帶賽？

記者韓景樺／綜合報導

知名YouTuber蔡阿嘎是資深棒球迷，更是「恰恰」彭政閔的死忠粉絲，7日他和老婆「二伯」帶著10個月大的兒子「蔡桃貴」到台中擔任開球嘉賓，可愛互動萌翻眾人。沒想到一連3天的賽事結束後，蔡阿嘎意外發現唯獨兒子開球的那場輸球，讓他在電視機前傻眼又崩潰。

▲▼蔡桃貴和蔡阿嘎、二伯擔任開球嘉賓。（圖／翻攝自IG／蔡桃貴）

▲蔡桃貴和蔡阿嘎、二伯擔任開球嘉賓，沒想到意外目睹輸球現場。（圖／翻攝自IG／蔡桃貴）

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中信兄弟從7日開始，一連3天舉辦經典涼水祭「浪花兄弟」，開球嘉賓也別出心裁，請到女神舒子晨、「館長」陳之漢和蔡阿嘎一家，而還不滿1歲的蔡桃貴也成為史上年紀最小的開球嘉賓。

▲▼蔡阿嘎一家人當開球嘉賓。（圖／翻攝自YouTube／中華職棒CPBL）

▲蔡桃貴成為史上年紀最小的開球嘉賓。（圖／翻攝自YouTube／中華職棒CPBL）

跟爸媽一起站到球場上，蔡桃貴即使面對上萬球迷也不怯場哭鬧。面對拿著他最愛的遙控器的蔡阿嘎，蔡桃貴不為所動，很直接地選擇了彭政閔手裡的香蕉，戲劇化的結果，讓輸給自己偶像的蔡阿嘎也認栽，讚兒子有眼光。

▲▼蔡阿嘎一家人當開球嘉賓。（圖／翻攝自YouTube／中華職棒CPBL）

▲蔡桃貴在2選1中，拿了彭政閔手上的香蕉。（圖／翻攝自YouTube／中華職棒CPBL）

沒想到開完球在場邊觀戰，最後竟然親眼看到兄弟輸球，不只蔡阿嘎不敢置信，蔡桃貴也蹲在椅子上發出怒吼，爸媽更搞笑幫發文：「什麼打完了? 就這樣輸了嗎? 我不相信!!!!!!!! 兄弟迷的哥哥姐姐們不要討厭我...嗚嗚嗚」，笑翻眾人，不少網友讚蔡桃貴「生氣也可愛」，更笑說：「都是爸爸的錯，跟你沒關係。」

▲▼蔡桃貴和蔡阿嘎、二伯擔任開球嘉賓。（圖／翻攝自IG／蔡桃貴）

▲蔡桃貴看到輸球，坐在椅子上怒吼。（圖／翻攝自IG／蔡桃貴）

而9日三連戰畫下句點，蔡阿嘎也有了驚人發現，「兄弟這3天的三連戰，昨天再見全壘打贏、今天再見安打贏，只輸了蔡桃貴開球的第一場！很明顯不是我帶塞了吧？」意圖推卸責任的搞笑發文，讓網友也看不下去，直說不是貴貴的問題，「桃貴這麼可愛不可能是他，所以兇手是誰很明顯了吧」、「阿嘎帶賽啦」、「抓到了！！！兇手就是你～」、「桃貴是lucky baby耶～一定是因為阿嘎也有上去開球」，連蔡桃貴帳號都親自現身留言：「就。是，你！出門之前我就說阿母帶我上去就好啊！」

▲▼蔡阿嘎看完球賽，發現只有蔡桃貴開球那場輸球，超傻眼。（圖／翻攝自IG／蔡阿嘎）

▲蔡阿嘎看完球賽，發現只有蔡桃貴開球那場輸球，瞬間傻眼。（圖／翻攝自IG／蔡阿嘎）

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蔡阿嘎, 蔡緯嘉, 二伯, 李佩潔, 蔡桃貴, 彭政閔, 恰恰

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