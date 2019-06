BTS柾國演唱會突下台「翻過搖滾區欄杆」　緊握輪椅女孩手：謝謝妳來

記者蕭采薇/綜合報導

南韓天團防彈少年團(BTS)從美國洛杉磯展開新巡迴,他們再度創下紀錄,歐美場次幾乎都是戶外大型體育場,並在巴黎結束此次歐美巡迴。在歐洲的最後一站演出上,主唱柾國突然一個翻身越過欄杆跨到搖滾區中,他立刻被粉絲緊緊包圍,不過原因曝光後讓不少人相當感動。

▲BTS柾國翻過欄杆到搖滾區,跟坐輪椅的粉絲說謝謝。(圖/翻攝自推特)

防彈少年團近日在巴黎法蘭西體育場開唱,也是他們此次歐美巡迴的最終站。成員不僅使出渾身解數演出,更玩開在舞台上互相潑水,還請到海爾希(Halsey)到場合唱,一次給足所有福利。而在安可時,柾國突然走下舞台,一個翻身走進搖滾區。

柾國立刻被粉絲們包圍,把歌迷們都嚇了一跳,保鏢們也趕緊在旁護駕。不過他這麼做的原因,其實是因為在舞台上看到搖滾區有一名坐著輪椅的粉絲。該名粉絲事後在推特表示,看到工作人員把擠上前的粉絲擋開,之後看到柾國來到面前,握著她的手用英文說:「謝謝妳今天過來。」

JK is the sweetest angel ever. he jumped over the fence, through the crowded to hold the handicapped girl's hands and say " thank you so much for coming!". Awww babyy #RespectOurEuphoria #JUNGKOOK pic.twitter.com/OMQDYVaVbv

