BTS柾國演唱會突下台「翻過搖滾區欄杆」　緊握輪椅女孩手：謝謝妳來

記者蕭采薇／綜合報導

南韓天團防彈少年團（BTS）從美國洛杉磯展開新巡迴，他們再度創下紀錄，歐美場次幾乎都是戶外大型體育場，並在巴黎結束此次歐美巡迴。在歐洲的最後一站演出上，主唱柾國突然一個翻身越過欄杆跨到搖滾區中，他立刻被粉絲緊緊包圍，不過原因曝光後讓不少人相當感動。

▲BTS柾國翻過欄杆到搖滾區，跟坐輪椅的粉絲說謝謝。（圖／翻攝自推特）

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防彈少年團近日在巴黎法蘭西體育場開唱，也是他們此次歐美巡迴的最終站。成員不僅使出渾身解數演出，更玩開在舞台上互相潑水，還請到海爾希（Halsey）到場合唱，一次給足所有福利。而在安可時，柾國突然走下舞台，一個翻身走進搖滾區。

190608 펜스를 훌쩍훌쩍 넘어 아미들 사이로 뛰어드는 정국이ㅠㅠㅠ 정구기 정말 ㅜㅜㅜㅜㅜㅠㅠㅜㅠㅠㅜ 조심조심ㅠㅠㅠㅠ#정국 #JUNGKOOK #BTS⁠ ⁠⁠@BTS_twt pic.twitter.com/s4ajhXgOmM — I Dare U (@IDAREU_JK) 2019年6月8日

柾國立刻被粉絲們包圍，把歌迷們都嚇了一跳，保鏢們也趕緊在旁護駕。不過他這麼做的原因，其實是因為在舞台上看到搖滾區有一名坐著輪椅的粉絲。該名粉絲事後在推特表示，看到工作人員把擠上前的粉絲擋開，之後看到柾國來到面前，握著她的手用英文說：「謝謝妳今天過來。」

JK is the sweetest angel ever. he jumped over the fence, through the crowded to hold the handicapped girl's hands and say " thank you so much for coming!". Awww babyy #RespectOurEuphoria #JUNGKOOK pic.twitter.com/OMQDYVaVbv

Cr: @ kosmonisus — ♡ (@sunnitaetae) 2019年6月9日

該粉絲也表示，雖然自己行動不方便，但因為爸爸和朋友都在身邊，自己並沒有受到推擠，因此也沒有受傷。她說：「這次演唱會是我這輩子最幸福的時刻。」

事後也有另外的粉絲表示，自己的祖父就是現場保全之一，他們在柾國翻過欄杆前就收到了通知，也間接證明他並非臨時起意，而是早就看到了該名行動不便的女孩，並計劃要當面對她說謝謝。事實上過去柾國也說過：「不要覺得我們越來越遠，我會努力向大家奔去。」讓粉絲感動說：「他真的記得自己的承諾。」