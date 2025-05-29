快訊／家寧最新回應！　「自始至終都是Andy一人親手操作」

記者陳芊秀／綜合報導

YouTuber「眾量級」家寧29日發影片回應。她表示自己對於頻道收入沒有決定權，接下來再一一澄清，眾量級頻道收益相關「自始至終都是由Andy一個人親手操作」。

▲家寧最新回應。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

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家寧最新回應影片長達8分39秒。她針對Andy反駁影片再一一澄清。第一，她說明眾量級YouTube頻道收益，主要只有2個，一個是YouTube廣告收益，以及雙方個人的商業合作案收入，頻道收益要進到哪個帳戶，「自始至終都是由Andy一個人親手操作」。有關Andy與公司的問題與她無關，自己對頻道後台收益完全不了解，甚至Andy承認有一段時間曾經將頻道收益暫為己有，自己也不知情，「YouTube收益這一塊Andy領取的金額是比我還多的」。



第二點，家寧提及的商業合作案，直言自己的商業合作案比Andy還多，並指出Andy商業合作案僅個位數，她則約有140個，雙方差距懸殊，但領到的錢差不多。「我當時就只是沒日沒夜的工作，想著為兩個人為眾量級努力，所以對這點我也從來沒有多說些什麼」。

緊接著家寧也一一反駁Andy指控她與男閨蜜，強調自己交往期間從未踰矩。她也曬出Andy奶奶去世當天雙方對話截圖，強調自己一直有關心對方長輩，對話中的金錢話題與要借錢，而是被Andy斷章取義。

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多次更新影片訴真相的家寧，影片最後說道：「我知道許多人可能還是選擇站在Andy那邊，但對於不實指控，我仍有義務要把真相說出口，歡迎Andy繼續反駁，我絕不會退縮，謝謝大家」