劉雨柔嘆「身心靈被掏空」　懷孕後期問題頻出：除了內耗就剩心死

記者蔡宜芳／綜合報導

女星劉雨柔和職籃球星胡凱翔在2023年大方認愛，小倆口更在今年大年初一公開懷孕的喜訊。她近來積極分享懷孕日常，但29日卻坦言「身心靈被掏空」，情緒低落且疲憊不堪。

▲劉雨柔進入卸貨倒數。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

劉雨柔透露，自己已正式邁入孕後期，醫生甚至提醒：「要開始幫妳密集約回診檢查嘍！」意味著生產倒數階段正式展開。隨著身體變化越來越明顯，她坦言初期的反胃感又再度找上門，睡眠品質大幅下降，怎麼翻身都不舒服，還有頻尿、水腫與莫名喘不過氣的情況接踵而至，「飛快成長的肚皮，開始讓人有點負擔的感覺。」

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除了生理不適，劉雨柔也提到心理上的壓力一點也不輕鬆。面對工作上的接洽、家庭瑣事及每日如影隨形的帳務問題，每天睜開眼就要處理這麼多事情，讓她一度感到無助，「除了內耗，就只剩下心死」。

▲劉雨柔透露自己進入孕期後半段又開始不舒服。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

面對孕期的身心煎熬，劉雨柔選擇默默承受，不將情緒發洩到他人身上，「如果發脾氣可以解決所有問題，那就太好了，可惜我還是選擇默不吭聲地面對。」一席話道出無數孕婦的心聲，也讓網友紛紛留言安慰。