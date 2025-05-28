紅毯「簽鏡頭」變照妖鏡　林志玲、孫儷都遭考驗…網：沒去的很幸運

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸時尚芭莎年度盛典28日隆重舉行，現場眾星雲集，包括楊冪、張震、孫儷、吳謹言、趙今麥、林志玲等人都盛裝出席。然而，紅毯的「鏡頭簽名」環節卻意外掀起討論，被網友戲稱「照妖鏡」，甚至微博熱搜還出現了「沒去芭莎的很幸運了」的話題。

▲楊冪、吳謹言都盛裝出席時尚芭莎年度盛典。（圖／翻攝自微博／楊冪工作室、吳謹言）

在紅毯的「鏡頭簽名」環節中，每位藝人需要在鏡頭上簽名，由於現場燈光及拍攝角度問題，加上近距離拍攝，不少藝人臉上的皮膚瑕疵和皺紋都被拍得一清二楚，畫面也引發熱烈討論。不過，仍有不少男星、女星因為狀態好，受到網友稱讚。

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▲林志玲。（圖／翻攝自微博）

▲孫儷。（圖／翻攝自微博）

▲吳謹言。（圖／翻攝自微博）

▲毛曉彤。（圖／翻攝自微博）

▲趙今麥。（圖／翻攝自微博）

▲胡一天。（圖／翻攝自微博）

▲張雲龍。（圖／翻攝自微博）

▲張凌赫。（圖／翻攝自微博）

對於「鏡頭簽名」的環節設計，網友紛紛吐槽「這什麼鏡頭啊，好歹毒」、「這鏡頭也太難扛了，怎麼都拍成這樣」。也有人認為，這是對明星顏值的真實檢驗，真正能「存活」下來的人都不簡單。