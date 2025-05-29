曾之喬產後首公開現身…曝兒子小名！讚辰亦儒帶娃放閃：沒選錯人

記者黃庠棻／台北報導

女星曾之喬與辰亦儒結婚近5年後，2月在社群網站證實已低調產下寶貝兒子，令粉絲又驚又喜，她不時會分享育兒生活，在「520」當天還曬出與小孩的合照。今（29）日她出席保養品活動，也是產後首度公開露面，大方談及一家三口的互動。

▲曾之喬產後首次露面。（圖／記者湯興漢攝）

曾之喬今（29）日產後首度公開現身，擔任保養品牌護膚代言人，她穿著一襲白色無袖背心洋裝，整個人的氣色相當紅潤，她一現身就笑說「很久沒跟大家見面了」，雖然外出短暫放風，但仍會想念出生不久的兒子，隨時都想要拿手機起來關心小孩狀態。

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▲曾之喬產後首次露面。（圖／記者湯興漢攝）

談到兒子，曾之喬透露自己在懷孕時有偷偷取一個小名「甜蜜」，作為兩個人的暗號，本來想要自己一個人獨自這樣叫，但被好朋友們聽到，所以周遭的人也開始叫她兒子「甜蜜」，坦言生完寶寶之後，無時無刻都感到幸福。像是幫兒子洗好澡都會覺得對方「像顆小饅頭」，每次都會忍不住呼喊老公辰亦儒來多看兩眼。

▲曾之喬產後首次露面。（圖／記者湯興漢攝）

不僅如此，曾之喬也透露跟老公辰亦儒帶寶寶採「責任制」，兩人還會排班照顧，至於丈夫是不是神隊友，她笑說「不想用兩極化的形容詞來評論他」，夫妻倆彼此寬容、互相學習，是對方不錯的夥伴，不過在育兒方面兩人難免有一點小摩擦，幸好認識夠久，都知道要怎麼溝通，並不會吵架。

▲曾之喬分享育兒生活。（圖／翻攝自曾之喬臉書）

被問到兒子像爸爸還是媽媽，曾之喬笑說「一出生比較像我老公」，隨著小孩漸漸長大「臉蛋變得都不像」，直呼「他長得像他自己」，但仍有一些夫妻倆的特徵，像是頭跟她一樣偏大、膚色跟夫妻倆一樣都比較白，至於第二胎計畫則表示「隨緣」。

▲曾之喬放閃辰亦儒。（圖／翻攝自曾之喬臉書）

先前才剛度過第一個母親節，曾之喬表示老公並沒有給予特別的犒賞，但從兩人升格爸媽以來，辰亦儒都會不斷給予她讚美、鼓勵，會誇獎她是個「天使媽媽」、「好有耐心」，讓她保持美麗的心情，她也大讚丈夫當爸後一樣負責，放閃說道「沒有選錯人」。