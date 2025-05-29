被帶到飯局「男女梅花座」逼喝3杯紹興酒　楊貴媚逃離現場反應曝

記者黃庠棻／台北報導

影集《喝酒吧！笨蛋》今（29）日舉行首映記者會監製陳寶旭、導演樓一安、主演莫子儀、蔡淑臻、楊貴媚、鄭志偉、宋偉恩、李霈瑜（大霈）、黃姵嘉、童毅軍皆到場參與，談到劇集主題「喝酒」，楊貴媚分享自已在年輕時曾在飯局上被逼酒的經驗。

▲《喝酒吧！笨蛋》舉辦首映記者會。（圖／記者周宸亘攝）

楊貴媚坦言自己私底下不太喝酒，因此不會有酒後誤事的經歷，談及「一夜情」時，高EQ回應「我也很想要啊」，幽默化解尷尬。不過，李霈瑜、陳家逵在拍攝《喝酒吧！笨蛋》時都有實際喝酒，但導演卻不讓楊貴媚喝，只要她的嘴一靠近酒杯，導演就會馬上喊卡。

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▲《喝酒吧！笨蛋》舉辦首映記者會。（圖／記者周宸亘攝）

原來，楊貴媚曾跟導演樓一安分享自己的酒醉經驗，年輕時她被妹妹哄騙喝藥酒，沒想到喝醉後她竟然開始變得很盧，還跑進爸媽的房間「叫他們起床尿尿」，因此在拍攝期間導演相當謹慎，一口都不讓她喝，讓她忍不住笑說「沒喝到是我的損失」。

▲楊貴媚分享喝酒醉的經驗。（圖／記者周宸亘攝）

不僅如此，楊貴媚年經時曾被叫去參加飯局，當時年紀還小、什麼都不懂，以為只是同仁簡單聚餐，到了現場才發現有很多不認識的人，還被要求「一男一女」梅花座，當她發現餐桌上必須喝酒時，馬上開口表示自己不會喝酒，但周遭的人都勸她「輕輕點一下就好」。

▲楊貴媚分享喝酒醉的經驗。（圖／記者周宸亘攝）

隨後，楊貴媚吃了幾口飯之後，發現眾人喝酒都是乾杯，讓她動了想離場的念頭，沒想到她才開口表示要離開，就被要求要喝下三杯紹興酒才可以走，她當下沒想太多，急急忙忙把酒喝下就離席，趕快跳上計程車回家，到家以後整晚都待在馬桶旁邊吐，回想起這段回憶，她皺著眉頭表示「喝完紹興酒吐真的好臭」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。