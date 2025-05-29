家寧：我從未逾矩！　「是Andy多次出軌」男閨蜜遭牽連：震驚憤怒

記者張筱涵／綜合報導

網紅家寧今（29日）透過YouTube頻道發布第三支影片，長達8分39秒，針對前伴侶Andy的指控再次作出正面回應。對於感情糾紛部分，她強調自己從未在交往期間與其他男性有逾矩行為，反指多次出軌的是Andy本人，且對方試圖以模糊事實的方式轉移焦點，讓她感到震驚與憤怒。

▲家寧說Andy才識多次出軌的人。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）



「我在此鄭重澄清，我從來沒有在與Andy交往期間與其他異性有逾矩的行為，這段關係中劈腿多次的是你不是我。」家寧在影片中直言，認為Andy雖已承認出軌，卻試圖以她與「男性友人」互動密切為由，來合理化自己的行為。

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▲家寧說Andy合理化自己的劈腿行為。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）



她也進一步指出，影片中提到的男性閨蜜早已公開自身性向，對於Andy明知事實卻仍透過影射操作、誤導外界視聽，不僅對她造成傷害，也波及無辜友人。「Andy明知這一切卻試圖用抹黑的手段來模糊焦點，影射是我先出軌，藉此合理化他出軌的行為，還造成該位朋友的困擾，這讓我感到十分震驚與憤怒。」

此外，針對外界質疑她經常出國、甚至在Andy奶奶過世時「還提到錢」的爭議，家寧也拿出對話紀錄自清，強調自己一直都有關心對方家中長輩的狀況，而所提及的金錢話題並非借錢請求，而是被Andy刻意斷章取義。