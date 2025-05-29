200度捲髮棒砸臉燙傷！　大馬女星控訴台北髮廊「整個月不讀不回」

記者張筱涵／綜合報導

在台灣生活近十年的馬來西亞藝人劉倩妏，28日於社群媒體發文，控訴台北市知名髮廊操作失誤導致她臉部與大腿遭捲髮棒燙傷，事後更面對店家的冷漠態度與長達一個月的音訊全無，引發網友廣泛關注與熱議。

▲劉倩妏臉部遭燙傷。（圖／翻攝自FACEBOOK／Daphne 劉倩妏）



據劉倩妏說明，事件發生於4月27日下午，她首次造訪位於台北市大安區的知名髮廊進行洗髮造型服務，未料在過程中，髮型師K姓員工不慎讓高達近200度的捲髮棒從高處滑落，先是重擊她左臉顴骨，後又掉落至大腿，導致瞬間劇痛與皮膚燙傷。

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劉倩妏指出，雖然事發當下努力保持冷靜，並在店內進行簡單冰敷，店家也在結帳時免除了當次費用並提供折價券，但她質疑：「經歷這樣的意外，我怎麼可能還有勇氣再次光顧？」

劉倩妏表示，當晚透過Instagram私訊該店官方帳號說明情況，也特別致電提醒請對方查看訊息，但自隔天（4月28日）起至今已超過一個月，店家不僅未讀未回，更對她多次來電採取拒接態度。她於隔日就醫後被診斷為臉部「一級燙傷」，對身為藝人、須經常上鏡的她而言，造成實質外貌與工作上的損傷與心理壓力。

▲劉倩妏去驗傷。（圖／翻攝自FACEBOOK／Daphne 劉倩妏）



▲劉倩妏傳訊給店家都沒獲得回應。（圖／翻攝自FACEBOOK／Daphne 劉倩妏）



對於店家的處理態度，劉倩妏強烈批評：「從最初的些許安撫，迅速轉變為極致的冷漠與逃避。沒有任何一句道歉、慰問電話，甚至連訊息也不願回應。」她更直言，這種行為「毫無責任感、毫無同理心、毫無悔意」，讓她徹底心寒與憤怒。

劉倩妏此次公開事件，除為自身討回公道，也希望能提醒更多消費者注意服務場所的安全與業者應有的責任心。她強調：「我不希望再有任何人經歷我這樣的痛苦與委屈。」