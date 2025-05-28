出道4年女偶像本城花「下海轉戰AV界」！　AV達人讚：值得專屬合約

記者顧齊祐／綜合報導

日本女星本城花（本城はな）擁有4年的偶像資歷，近日選擇轉型進入AV界，以Moodyz Fresh系列出道。她清純的外貌與偶像氣質使首部作品一推出便掀起熱烈討論，然而令人意外的是，之後卻未再推出新作。對此AV達人一劍浣春秋表示惋惜，並分析可能原因。

▲近日轉戰AV界的本城花，擁有4年的偶像資歷。（圖／翻攝自Moodyz）



本城花的宣傳手法堪稱巧妙，在出道前的照片中，她刻意戴上墨鏡遮住面容，搭配黑色透膚上衣與蛋糕裙，引起外界高度好奇。一劍浣春秋認為，這種「吊胃口」的策略成功吸引了粉絲目光。加上她曾參與偶像祭等活動，為出道造勢增添話題。他進一步指出，本城花的外貌條件相當出色，臉蛋精緻、五官立體且牙齒整齊，笑容更是充滿偶像魅力。

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▲一劍浣春秋讚本城花五官精緻，充滿偶像魅力。（圖／翻攝自X／本城はな）



在首部作品中，本城花展現出高度配合能力，能駕馭多種場景需求，獲得一劍浣春秋的高度評價：「這位新人絕對值得一張專屬合約」。然而，令人不解的是，她的作品推出後便未再續拍。一劍浣春秋推測，可能與經紀公司談判能力不足有關，錯失了長期培養的契機，甚至感嘆「把大物變成了大誤」。

▲一劍浣春秋感嘆經紀公司錯失了長期培養的機會。（圖／翻攝自X／本城はな）



目前，尚不清楚本城花未再推出新作的原因，但她已開設社群平台帳號並積極經營，展現出對新身分的投入。一劍浣春秋分析，雖然她目前以企劃女優的方式出發，但若市場反應熱烈，仍有機會再度回歸，甚至可能成為像前輩北岡果林那樣的焦點人物。對於她的未來發展，一劍浣春秋仍持樂觀態度，期待她能在競爭激烈的AV市場中闖出一片天。

▲一劍浣春秋對本城花的未來發展，抱持樂觀態度。（圖／翻攝自X／本城はな）