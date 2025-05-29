快訊／Andy反擊了！遭家寧指控駁斥「漏洞百出」　喊話張媽：法院見

記者孟育民／台北報導

網紅家寧今（29日）透過YouTube頻道發布第三支影片，長達8分39秒，針對前伴侶Andy的指控再次做出回應，不只強調自己對於頻道收入沒有決定權，更指控對方扭曲事實、斷章取義，強調「從未領過1塊錢收益」，更爆出Andy曾向自己借錢並未償還。對此，Andy經紀人做出回應！

▲家寧和Andy再度隔空對戰。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby、crowd520）

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面對家寧的影片，Andy經紀人回應：「眾量級的YT頻道收益，Andy老師以個人帳戶收款之相關資料，三月底早已全數交給法院進行查帳。張小姐今日的回應對比她之前的說法漏洞百出，Andy老師不想隨之起舞，持續浪費社會資源。張小姐在影片中的質疑，請您與公司（張媽媽）提出資料至法院，我們法庭見。」

▲家寧稍早拍片回應。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

家寧在聲明尾聲表示：「你個人商案只有個位數，我約有140件，工作量與合作數差距懸殊，究竟誰才是真正付出的人？」她反問若自己真如Andy所言「只談錢」，為何多年來從未過問頻道收益，甚至在對方有困難時出手借錢，「而你至今未歸還。」

她更指控Andy明知她未從「群海公司」領取任何收入，卻仍聲稱不會消費這段感情，實際上卻透過多部影片操作流量，「還擅自更改原本說歸我的頻道營利資料，甚至用更多謊言掩蓋真相。」她直言：「說到底，究竟誰才是真正愛錢？」