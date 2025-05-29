恭喜《黑澀會》玉兔懷二胎！　3歲兒突指肚「妹妹」一驗真的有

記者劉宜庭／綜合報導

恭喜玉兔（鄭如吟）懷二胎！她2022年和型男導演Howard登記結婚，並在同年底生下兒子，如今再度報喜，並透露這次是兒子「姆姆」率先感應到肚中有寶寶，「隔天我買驗孕棒來驗，就發現兩條線，所以還沒有一個月就知道我懷孕了。」

▲玉兔懷二胎。（圖／翻攝自玉兔IG）

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玉兔在發文中寫道，有天與兒子姆姆躺在床上相擁時，兒子突然說出「妹妹在肚子裡」，當下她雖未在意，但隔天立刻驗孕後發現真的出現兩條線，「還不到一個月就知道我懷孕了！」原來早有「神預感」。

不過這段懷孕過程並不輕鬆。玉兔坦言前期不斷出血、身體疼痛、體重下降，甚至接受安胎治療：「打了安胎針、吃了安胎藥。」如今總算順利挺過前三個月，身體狀況逐漸穩定，她也選擇此時與大家分享喜訊。

玉兔表示，目前尚未得知胎兒性別，不過姆姆當初曾說是妹妹，她開玩笑地寫道：「不知道會不會如姆姆所說的，都說小孩看得到，就期待一下吧！」發文同時，她附上全家合照，開玩笑虧：「姆姆要當哥哥了，但⋯表情怎麼漸漸毋湯。」

▲玉兔發現兒子表情變了。（圖／翻攝自玉兔IG）