《洛基》影集概念照曝光！時間線在「這一年」　粉驚：真的平行宇宙？

記者蕭采薇／綜合報導

迪士尼自家的串流影音平台「Disney+」，即將在11月12日於美國正式上線，並計劃拍攝尚未有自己獨立電影的漫威角色影集，包括緋紅女巫、獵鷹和酷寒戰士、洛基以及鷹眼。眾所期待的《洛基》影集概念照片台灣時間10日首度曝光，故事線推測發生在1975年。

▲《洛基》影集的概念照曝光。（圖／翻攝自推特）



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漫威於四月份時的迪士尼投資者大會上，揭露許多未來的相關計畫，但由於消息相當機密，直至最近官方才釋出活動側拍照片，其中一張就是關於《洛基》影集的故事線索。

照片雖然模糊，但可以看出身穿黑衣的洛基身影，以及背景中出現史蒂芬史匹柏所執導的電影《大白鯊》（JAWS）的字樣，由此可推測，故事線發生在該電影上映的1975年。這似乎也應證，因為洛基在《復仇者聯盟3》已死，不過導演喬羅素（Joe Russo）先前在接受《洛杉磯時報》採訪時也曾透露，「洛基在另一個時空的確是活著的！」

▲「洛基」湯姆希德斯頓。（圖／迪士尼提供）

《洛基》以及儘管目前尚未釋出任何關於故事內容的官方訊息，但也越來越多粉絲相信，影集將是發生在「平行宇宙」的故事。先前曾傳出《洛基》影集可能會是洛基年輕的故事，而湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston）只會作為旁白出現。不過這說法已被打臉，湯姆希德斯頓將確定會在影集中繼續扮演洛基。