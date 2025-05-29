《魔鬼2》崔玹準認戰術「少數人被排擠是事實」　賽後致歉李世石

記者張筱涵／綜合報導

韓綜《魔鬼的計謀2》雖已播畢，但討論聲浪仍很多，尤其針對參加者們過程中的方式被批評為「孤立戰術」。近期崔玹準接受韓媒專訪，對當時遊戲中的態度與造成的傷害表達歉意，其誠懇反省態度獲得大批網友力挺。

▲崔玹準上《魔鬼的計謀2》敞開知名度。（圖／翻攝自Instagram／jjooni______）

崔玹準接受韓媒《StarNews》專訪，針對節目播出後的輿論風波發表看法。他在節目中以第五名成績作收，但因加入排除圍棋傳奇李世石與好萊塢演員Justin的「9人聯盟」而遭到抨擊，外界批評這是一場「聯手排擠」的遊戲。

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對此，崔玹準毫不迴避地承認：「正如觀眾所見，確實是孤立戰術，少數人被排擠是事實，我們也必須承認。」他解釋，排擠行為並非單一主導，而是出於一種對李世石過於強大的模糊恐懼感，「大家下意識覺得世石哥太強了，因此才會有這樣的排擠行為。」然而，他也強調，Justin與李世石不同，「他是因為沒了信任，才變成一個人作戰，那是我們該道歉的地方。」

崔玹準透露，節目播出後多次向李世石致歉，「世石哥本人是個很風趣的人，他說『我其實很累，早點被淘汰也不錯』，但我知道他不是真心這麼想，所以更加愧疚。」他也表示，李世石是與自己個性最相似的參賽者，「他專注一件事的樣子跟我很像，正因為這樣我才更有共鳴，也才會主動去親近他。」

更令人動容的是，兩人在節目結束後感情變得更為深厚，「我們變得非常親近，昨天也才聯絡過，他非常溫暖，還很擔心其他參賽者因為節目而被批評。」崔玹準透露李世石甚至主動提出聚會想法，「他說『你來安排，我請大家吃飯』，現在我正聯絡大家準備聚餐。」

▲崔玹準現在和李世石很要好。（圖／翻攝自Instagram／jjooni______）



儘管正面接受外界批評，崔玹準也坦言節目中的緊繃氛圍讓人容易失去冷靜，「勝負慾太強，大家變得很敏感，都在拼命守住自己的同盟，節目當下的我們和現在回頭看的我們，真的完全不同。」

多數網友對崔賢俊在節目結束後接受訪問、主動承認部分參與者遭排擠的情況並誠懇道歉，表示高度肯定與支持。他的誠實與自省態度被評為「成熟」、「令人好感倍增」，更有人直呼「這樣才是真正的正常人」、「這樣的發言誰能責怪他呢」、「採訪後更喜歡他了，會繼續支持」。

南韓網友看了訪問後表示，「看了大家各自的立場其實能理解的，其實不用道歉啦」、「他也學習到很多了吧」、「真的該道歉的人卻沒道歉」、「就說是孤立戰術了吧，玩家本人都承認了」、「這真的不是剪輯問題，而是真的就是孤立戰術」。