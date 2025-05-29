ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

4啦啦隊女孩「否認當小三遭疑說謊」
「身邊最多工具人」星座Top 3
休傑克曼遭前妻踢爆「婚內出軌」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

李怡貞 鍾明軒 阿滴 本城花 家寧 潔哥 劉畊宏 周杰倫

三立《超夜》前監製楊煥喻告別式　前妻江泳錡痛哭癱倒送別

記者葉文正／台中報導

三立電視《超級夜總會》前監製楊煥喻今晨九點在台中殯儀館崇德館舉行告別式，楊煥喻之前到金門談生意時，不幸因心肌梗塞離世。不過當時前妻藝人江泳錡也在金門出外景，接到電話趕緊幫楊煥喻送醫，但急救後仍回天乏術，享年46歲，今江泳錡在式場也痛哭癱倒，幾近崩潰。

▲楊煥喻今天舉行告別式。（圖／記者葉文正攝）

▲楊煥喻今天舉行告別式。（圖／記者葉文正攝）

楊煥喻生前曾在三立任職十多年，一手聯絡全國各地宮廟，造就《超級夜總會》的黃金王朝，之後雖然離開，但仍繼續幫忙業務工作，並在台北市市民大道經營「無雙」餐廳，圈內圈外皆交遊廣闊，個性海派愛熱鬧，包括澎恰恰、許效舜等工作夥伴，都已到靈堂前往致意，歌手王心凌也送花致意，好友楊繡惠與張峰奇等也來送最後一哩路。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲楊煥喻今天舉行告別式。（圖／記者葉文正攝）

▲江泳錡崩潰痛哭，楊繡惠一旁也忍不住落淚。（圖／記者葉文正攝）

江泳錡這段期間裡，眼淚幾乎哭乾，還要往來台北–台中兩地，不僅要守住與楊煥喻合夥的無雙餐廳，還要幫他處理後事，江泳錡哭著透露：「他離開的第二天，《超夜》同事剛好重病進入加護病房，還夢到他帶符送對方幫忙消災祈福，連走了都不忘照顧同事。」

▲楊煥喻今天舉行告別式。（圖／記者葉文正攝）

▲江泳錡為前夫上香。（圖／記者葉文正攝）

回憶當年締結連理，江泳錡說：「剛認識時，他要把妹都會來問我，失戀也會打電話給我，我自己隔天要拍戲，為了安慰你，還要陪你聊等等！像我這種朋友應該也不多了。結果有天楊煥喻因為失戀好幾個月，有要追的對象，請我幫你觀察一下，最後我們無緣無故真的就跑去登記，真的是2個神經病。」並表示，說好的守護，你沒做到，你也跟滷蛋，肉圓（寵物）一樣離開我了！

▲楊煥喻今天舉行告別式。（圖／記者葉文正攝）

▲楊煥喻今天舉行告別式，前妻江泳錡宣讀另類祭文。（圖／記者葉文正攝）

楊煥喻今天的告別儀式，以親朋好友為主，江泳錡說：「他對於《超級夜總會》真的是鞠躬盡瘁，所以我希望能守住他的業務工作，不讓他多年努力化為雲煙，餐廳是他生前我剛跟他合夥，結果他竟然沒多久就整個丟給我，我也只好努力接下來，不然又要被他念了。」

▲楊煥喻今天舉行告別式。（圖／記者葉文正攝）

▲王心凌獻上鮮花致意。（圖／記者葉文正攝）

她也提到，當楊煥喻一離世，她趕緊請朋友訂下殯儀館最大的追思場所景福廳，原因竟然是：「他連唱KTV也要訂最大包廂，沒有訂大的廳到時候被他罵。」昨晚還燒了他喜歡的便利商店以及酒店等送他最後一程。江泳錡也說，未來極有可能搬回三重過去跟他的愛巢，但是現在心情因為太過悲傷，可能還要一段時間才能完成，否則睹物思人，怕極難走出這個情緒中。

▲楊煥喻今天舉行告別式。（圖／記者葉文正攝）

▲楊煥喻告別式有好同事請來靈獅陣。（圖／記者葉文正攝）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

江泳錡楊煥喻

推薦閱讀

快訊／家寧最新回應！　「自始至終都是Andy一人親手操作」

快訊／家寧最新回應！　「自始至終都是Andy一人親手操作」

55分鐘前

紅毯「簽鏡頭」變照妖鏡　林志玲、孫儷都遭考驗…網：沒去的很幸運

紅毯「簽鏡頭」變照妖鏡　林志玲、孫儷都遭考驗…網：沒去的很幸運

12小時前

4啦啦隊女孩「否認當小三遭疑說謊」　李怡貞再發聲揭內幕

4啦啦隊女孩「否認當小三遭疑說謊」　李怡貞再發聲揭內幕

12小時前

三立《超夜》前監製楊煥喻告別式　前妻江泳錡痛哭癱倒送別

三立《超夜》前監製楊煥喻告別式　前妻江泳錡痛哭癱倒送別

1小時前

家寧預告10:00AM回應卻沒影！　網一排傻眼：連這都能放鳥噢

家寧預告10:00AM回應卻沒影！　網一排傻眼：連這都能放鳥噢

1小時前

啦啦隊女神當小三網怒找本尊！　李怡貞拋8線索：致命一刀給正宮

啦啦隊女神當小三網怒找本尊！　李怡貞拋8線索：致命一刀給正宮

4小時前

鍾明軒公開阿滴道歉訊息！　「願意《炎上》同台」吐實情：私下不會來往

鍾明軒公開阿滴道歉訊息！　「願意《炎上》同台」吐實情：私下不會來往

16小時前

出道4年女偶像本城花「下海轉戰AV界」！　AV達人讚：值得專屬合約

出道4年女偶像本城花「下海轉戰AV界」！　AV達人讚：值得專屬合約

16小時前

才發聲不吃鮑魚！家寧男閨蜜范成章遭爆「離婚有小孩」　親回應揭真相

才發聲不吃鮑魚！家寧男閨蜜范成章遭爆「離婚有小孩」　親回應揭真相

5/28 07:00

潔哥實測問老公「願意給我25萬出國嗎」　他回答被網讚：逃過一劫

潔哥實測問老公「願意給我25萬出國嗎」　他回答被網讚：逃過一劫

13小時前

李東健爆熱戀小16歲女星！　「大街牽手、擁抱」零遮掩約會

李東健爆熱戀小16歲女星！　「大街牽手、擁抱」零遮掩約會

3小時前

驚悚人肉餵鯊秀！《鯊人魔》女子被囚船艙綁吊　緩降入血海成鯊魚大餐

驚悚人肉餵鯊秀！《鯊人魔》女子被囚船艙綁吊　緩降入血海成鯊魚大餐

14小時前

熱門影音

#家寧 爆 #Andy 交往期間「劈腿多女」！握對話錄音證據

#家寧 爆 #Andy 交往期間「劈腿多女」！握對話錄音證據
家寧爆Andy「劈腿多女」　 握證據：都是真實內容

家寧爆Andy「劈腿多女」　 握證據：都是真實內容
林俊傑伴舞摔落升降台　他中斷演唱..緊急扶起

林俊傑伴舞摔落升降台　他中斷演唱..緊急扶起
陶晶瑩遭「神秘力量」封殺　嘆台灣藝人「被迫表態」

陶晶瑩遭「神秘力量」封殺　嘆台灣藝人「被迫表態」
李千娜「快閃納豆婚禮」道歉　原因曝光：要去幫兒子洗澡

李千娜「快閃納豆婚禮」道歉　原因曝光：要去幫兒子洗澡
舒淇早起補妝好厭世　公開食量驚呆大家

舒淇早起補妝好厭世　公開食量驚呆大家
【把我當工具人】Andy認「感情黑料」！反控家寧先到男人家過夜

【把我當工具人】Andy認「感情黑料」！反控家寧先到男人家過夜
依依婚禮誓詞逼哭納豆「怎麼可能有人不喜歡你」

依依婚禮誓詞逼哭納豆「怎麼可能有人不喜歡你」
肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻

肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻
玉澤演來台開深V 　驚喜翻唱〈跳樓機〉

玉澤演來台開深V 　驚喜翻唱〈跳樓機〉
【講點人話好不好】Andy遭影射「把錢拿走」！拍片反擊怒轟家寧

【講點人話好不好】Andy遭影射「把錢拿走」！拍片反擊怒轟家寧
Bo妞曝志向「不想當演員」　一句話中傷修杰楷XD

Bo妞曝志向「不想當演員」　一句話中傷修杰楷XD
陳傑憲脫口「老婆要照三餐揍」　道歉了..辣妻發聲：亂講話

陳傑憲脫口「老婆要照三餐揍」　道歉了..辣妻發聲：亂講話

Andy反擊「劈腿指控」曝家寧到男人家過夜 奶奶剛過世「她急要錢出國」：永遠的痛！

Andy反擊「劈腿指控」曝家寧到男人家過夜 奶奶剛過世「她急要錢出國」：永遠的痛！

《96分鐘》預告

《96分鐘》預告

陶晶瑩遭「神秘力量」禁止主持三金！　嘆台灣藝人「被迫表態」：只想好好工作

陶晶瑩遭「神秘力量」禁止主持三金！　嘆台灣藝人「被迫表態」：只想好好工作

林俊傑演出中途「上救護車治療」！　重病撐完2場演唱會...愧疚致歉

林俊傑演出中途「上救護車治療」！　重病撐完2場演唱會...愧疚致歉

泫揆為《魔鬼的計謀2》失言道歉　認已反省：現在跟玹準關係很好！

泫揆為《魔鬼的計謀2》失言道歉　認已反省：現在跟玹準關係很好！

田馥甄小巡演無預警「萬里改埔里」　遺憾難過：盡心盡力，無法盡如人意

田馥甄小巡演無預警「萬里改埔里」　遺憾難過：盡心盡力，無法盡如人意

家寧控訴分手內幕「他知商標註冊」　Andy反擊：她確實與張媽媽同一陣線

家寧控訴分手內幕「他知商標註冊」　Andy反擊：她確實與張媽媽同一陣線

賈永婕世壯運水球奪金牌　老公到場加油..她累喊：快斷氣

賈永婕世壯運水球奪金牌　老公到場加油..她累喊：快斷氣

曾沛慈「和老公約天堂見」太健忘被虧　積極不避孕..曾問：不當爸爸會遺憾嗎？

曾沛慈「和老公約天堂見」太健忘被虧　積極不避孕..曾問：不當爸爸會遺憾嗎？

BLACKPINK確定來台灣！　10月高雄世運連唱2天

BLACKPINK確定來台灣！　10月高雄世運連唱2天

納豆❤依依大婚演藝圈好友到齊　Selina化防水妝.于美人送婚姻祕訣

納豆❤依依大婚演藝圈好友到齊　Selina化防水妝.于美人送婚姻祕訣

看更多

【台韓跨國應援】#李多慧 #元敏珠 合體跳 #洪昌基 舞！

即時新聞

剛剛
剛剛
17分鐘前0

Karina又被炎上！領獎「講錯團名」笑到放棄講感言　韓網傻眼：獎這麼好拿？

24分鐘前523

家寧拿「工作數據」反擊Andy！　爆對方借錢未還：究竟誰是誰的工具人？

30分鐘前0

張惠妹、周董「背後重要男人」轉戰歌壇！　2大咖天后助陣面子超大

38分鐘前1754

家寧：我從未逾矩！　「是Andy多次出軌」男閨蜜遭牽連：震驚憤怒

55分鐘前2662

快訊／家寧最新回應！　「自始至終都是Andy一人親手操作」

1小時前713

家寧預告10:00AM回應卻沒影！　網一排傻眼：連這都能放鳥噢

1小時前55

三立《超夜》前監製楊煥喻告別式　前妻江泳錡痛哭癱倒送別

1小時前1

《玉氏夫人傳》崔廷宇今出殯！　車太鉉、宋慧喬14演員悼念

1小時前21

蘿莉塔：亂爆料的人會有報應！見蘇心甯遭控不忍發聲…節目吵架被挖

2小時前41

Angelababy赴港找工作「經紀人訓話」被直擊！密友：她工作量大不如前

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／家寧最新回應！　「自始至終都是Andy一人親手操作」
    55分鐘前5262
  2. 紅毯「簽鏡頭」變照妖鏡　林志玲、孫儷都遭考驗…網：沒去的很幸運
    12小時前1426
  3. 4啦啦隊女孩「否認當小三遭疑說謊」　李怡貞再發聲揭內幕
    12小時前3839
  4. 三立《超夜》前監製楊煥喻告別式　前妻江泳錡痛哭癱倒送別
    1小時前105
  5. 家寧預告10:00AM回應卻沒影！　網一排傻眼：連這都能放鳥噢
    1小時前1413
  6. 啦啦隊女神當小三網怒找本尊！　李怡貞拋8線索：致命一刀給正宮
    4小時前2014
  7. 鍾明軒公開阿滴道歉訊息！　「願意《炎上》同台」吐實情：私下不會來往
    16小時前3615
  8. 出道4年女偶像本城花「下海轉戰AV界」！　AV達人讚：值得專屬合約
    16小時前84
  9. 才發聲不吃鮑魚！家寧男閨蜜范成章遭爆「離婚有小孩」　親回應揭真相
    5/28 07:003842
  10. 潔哥實測問老公「願意給我25萬出國嗎」　他回答被網讚：逃過一劫
    13小時前129
ETtoday星光雲

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合