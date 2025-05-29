三立《超夜》前監製楊煥喻告別式　前妻江泳錡痛哭癱倒送別

記者葉文正／台中報導

三立電視《超級夜總會》前監製楊煥喻今晨九點在台中殯儀館崇德館舉行告別式，楊煥喻之前到金門談生意時，不幸因心肌梗塞離世。不過當時前妻藝人江泳錡也在金門出外景，接到電話趕緊幫楊煥喻送醫，但急救後仍回天乏術，享年46歲，今江泳錡在式場也痛哭癱倒，幾近崩潰。

▲楊煥喻今天舉行告別式。（圖／記者葉文正攝）

楊煥喻生前曾在三立任職十多年，一手聯絡全國各地宮廟，造就《超級夜總會》的黃金王朝，之後雖然離開，但仍繼續幫忙業務工作，並在台北市市民大道經營「無雙」餐廳，圈內圈外皆交遊廣闊，個性海派愛熱鬧，包括澎恰恰、許效舜等工作夥伴，都已到靈堂前往致意，歌手王心凌也送花致意，好友楊繡惠與張峰奇等也來送最後一哩路。

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▲江泳錡崩潰痛哭，楊繡惠一旁也忍不住落淚。（圖／記者葉文正攝）

江泳錡這段期間裡，眼淚幾乎哭乾，還要往來台北–台中兩地，不僅要守住與楊煥喻合夥的無雙餐廳，還要幫他處理後事，江泳錡哭著透露：「他離開的第二天，《超夜》同事剛好重病進入加護病房，還夢到他帶符送對方幫忙消災祈福，連走了都不忘照顧同事。」

▲江泳錡為前夫上香。（圖／記者葉文正攝）

回憶當年締結連理，江泳錡說：「剛認識時，他要把妹都會來問我，失戀也會打電話給我，我自己隔天要拍戲，為了安慰你，還要陪你聊等等！像我這種朋友應該也不多了。結果有天楊煥喻因為失戀好幾個月，有要追的對象，請我幫你觀察一下，最後我們無緣無故真的就跑去登記，真的是2個神經病。」並表示，說好的守護，你沒做到，你也跟滷蛋，肉圓（寵物）一樣離開我了！

▲楊煥喻今天舉行告別式，前妻江泳錡宣讀另類祭文。（圖／記者葉文正攝）

楊煥喻今天的告別儀式，以親朋好友為主，江泳錡說：「他對於《超級夜總會》真的是鞠躬盡瘁，所以我希望能守住他的業務工作，不讓他多年努力化為雲煙，餐廳是他生前我剛跟他合夥，結果他竟然沒多久就整個丟給我，我也只好努力接下來，不然又要被他念了。」

▲王心凌獻上鮮花致意。（圖／記者葉文正攝）

她也提到，當楊煥喻一離世，她趕緊請朋友訂下殯儀館最大的追思場所景福廳，原因竟然是：「他連唱KTV也要訂最大包廂，沒有訂大的廳到時候被他罵。」昨晚還燒了他喜歡的便利商店以及酒店等送他最後一程。江泳錡也說，未來極有可能搬回三重過去跟他的愛巢，但是現在心情因為太過悲傷，可能還要一段時間才能完成，否則睹物思人，怕極難走出這個情緒中。

▲楊煥喻告別式有好同事請來靈獅陣。（圖／記者葉文正攝）