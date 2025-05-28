4啦啦隊女孩「否認當小三遭疑說謊」　李怡貞再發聲揭內幕

記者王靖淳／綜合報導

知名律師李怡貞最近上節目爆料，一名啦啦隊女神介入已婚富商婚姻還懷孕，線索曝光後引發網友留言討論，目前禾羽、琳妲、孟潔、艾融等4位女孩都已在社群發聲闢謠。為此，李怡貞稍早也透過臉書發聲了，當被問到出面否認的女孩之中是否有人說謊，她也給出答案。

▲禾羽（圖左起）、琳妲、孟潔、艾融皆發文闢謠。（圖／翻攝自Instagram）

談到在節目《11點熱炒店》爆料某啦啦隊女神偷吃已婚富商還懷孕、吃藥墮胎，如今已有4名啦啦隊女孩出面澄清，李怡貞表示在面對誤會時，最重要的是繼續做好自己的事，並靠自身實力與努力前行，而非藉由介入他人婚姻來謀取利益。她藉此提醒年輕女性，應警惕價值觀偏差，不該因為看到人夫富可敵國，或常送名牌包就三觀不正想走捷徑。

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李怡貞進一步提到，若不是誤會，就不該裝無辜或裝生氣，更不該一邊扮演傻白甜、一邊持續尋找下位金主。她直言：「年輕的女生有無限的機會，不見得是要全部靠皮囊，或是別人的老公。」並提醒女性若只以美色取寵，終究難以長久，同時也喊話：「希望妳有腦，能夠看得懂。」

▲▼李怡貞發文談啦啦隊小三事件。（圖／翻攝自Facebook／女人大律師李怡貞）

貼文曝光後立刻掀起討論，有網友留言好奇問李怡貞是否有啦啦隊女孩不老實：「意思就是出來否認的有人說謊嗎？」對此李怡貞回應：「我沒有這麼說喔，但是否認就否認，遷怒我是⋯⋯別人看了會怎麼想呢⋯⋯」表示不該將情緒發洩在她身上。

回顧整起爆料事件，李怡貞上節目爆料某啦啦隊女神與已婚富商發展不正當關係，甚至傳出已懷有身孕。當被問到該女孩的相關線索，她透露對方是長頭髮，身高不到160公分，形象甜美可愛，曾和林襄同框，現役啦啦隊員，曾經或現為「樂天女孩」的一員，還曾參與過小S、吳宗憲節目的錄製。內容曝光後，讓大批網友瘋猜。

▲李怡貞上節目爆料掀起網友討論。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）