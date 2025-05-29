家寧預告10:00AM回應卻沒影！　網一排傻眼：連這都能放鳥噢

記者陳芊秀／綜合報導

YouTuber「眾量級」家寧透過IG發出限動，預告29日上午10點發表影片回應，然而過了預告的時間，還沒有發表最新回應。網友忍不住批評「怎麼連更新影片都可以說謊」、「連這都能放鳥噢」、「設成pm了？」而她其實限動上沒有提及回應的日期。

▲家寧限動預告10:00回應。（圖／翻攝自IG）

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家寧一早在限動預告要回應，再度掀起全台網友關注，然而時間超過預告的10:00AM，所有社群平台還沒有更新。關心此事的網友撲空中，PTT網友留言「這到底在幹嘛啦XDDDDDDDD」、「設成pm了？」、「為什麼沒有影片」、「能不能說點帳本相關的」。

▲網友等不到家寧影片。（圖／翻攝自PTT）

其實家寧自5月22日起開始透過自身YouTube頻道訴真相，包括影片收益、以及踢爆前男友Andy多次情感和肉體出軌，Andy反駁家寧與男閨蜜過從甚密，稱自己向工具人，兩位百萬YouTuber鬧翻，引發全台網友議論。她的兩支「真相」片觀看次數142萬、86萬，29日一早預告10:00AM回應，不過截至目前為止還沒有更新，令關注的網友錯愕中。



