劉畊宏遭爆欠股市大亨700萬挨告！　工作室發3聲明澄清「借款真相曝光」

記者孟育民／台北報導

男星劉畊宏日前遭週刊爆出財務糾紛，曾向股市大亨史金生借貸700萬元周轉，但最後卻跳票遭對方提告，在2022年鬧上法院，法院判決劉畊宏應支付700萬元，依週年利率5％計算之利息。如今黑料曝光，劉畊宏稍早透過工作室澄清，並列出3點聲明回應，「藝人朋友向史金生借款，藝人並非實際借款人，藝人出於友情而作為該借款行為的擔保人。在其朋友無力償還的情況下，藝人履行了擔保責任進行了代還。」更提及而案件也早在去年1月就已經案結！

▲劉畊宏發聲明駁斥黑料。（圖／翻攝自Facebook／劉畊宏）

嚴正聲明如下：

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近日，有關本公司旗下藝人劉畊宏(以下簡稱藝人)被曝“借700萬台幣不還”等不實內容被廣泛關注並引發熱議，相關資訊從標題到內容均與實際情況存在事實出入。為避免進一步輿論發酵誤導公眾,本公司特此聲明如下：

1、相關資訊內容提及的借款事宜，系藝人朋友向史金生借款，藝人並非實際借款人，藝人出於友情而作為該借款行為的擔保人。在其朋友無力償還的情況下 藝人履行了擔保責任進行了代還。

2、有關涉及史金生與藝人個人糾紛，案件已於2024年1月案結，雙方已不存在爭議或糾紛事項，不存在“近日遭起訴”情形。

3、未有任何人士、主體就藝人劉晰宏被曝借700萬台幣事宜向藝人、藝人經紀人進行詢問或求證。事件原發報道媒體《鏡週刊》及其經營主體精鏡傳媒股份有限公司也從未向藝人、藝人經紀人進行詢問或求證。

有關網路資訊從標題到內容均有嚴重失實情形，已涉及侵害藝人名譽權等權利，亦侵害了本公司合法權益，本公司保留採取一切法律手段維護自身合法權益的權利。希望大家理性甄別網路資訊，不造謠，不信謠，不傳謠，共同營造和維護健康和諧的網路環境。

本公司友情提示廣大網友在為他人做擔保時一定要理性思考，瞭解擔保風險和保證責任,避免不必要糾紛的發生。

特此聲明

昆山天賦星球文化傳媒有限公司

2025年5月29日

