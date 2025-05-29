啦啦隊墮胎當小三！樂天5女孩受牽連　球團發聲「籲外界尊重隱私」

記者孟育民／台北報導

知名律師李怡貞近日在節目《11點熱吵店》中語出驚人，公開爆料某現役啦啦隊女神疑似介入已婚富商婚姻關係，甚至懷孕並墮胎，引爆輿論關注。有消息指出，該女孩目前還在樂天，啦啦隊成員被網友陸續點名，事後琳妲、禾羽、艾融、孟潔、筠熹也透過社群出面否認。對此，球團也做出回應了，盼外界能更尊重女孩個人隱私！

▲樂天女孩接連被起疑，球團回應了。（圖／翻攝自Rakuten Girls臉書）

樂天表示，針對節目名單的各種臆測與討論，已對女孩們的日常生活與工作狀態造成困擾，盼大家給予空間，「球團尊重每位女孩的私人生活與交友情況，有關近期對於樂天女孩成員的揣測與指控，球團不予評論並呼籲外界尊重個人隱私，謝謝各界關心。」

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▲李怡貞在節目爆料掀起外界討論，卻遲遲不願提到名字。（圖／翻攝自YouTube）

李怡貞在節目爆料啦啦隊女神與已婚富商發展不正當關係，該名啦啦隊女孩是長頭髮、身高不到160公分，形象甜美可愛，曾與林襄同框，現役啦啦隊員，曾經或現為「樂天女孩」的一員，還曾參與過小S、吳宗憲節目的錄製。她在Facebook再提及小三懷孕初期就墮胎，且曾帶寵物入住富商家，導致對方孩子大過敏，種種行徑震驚各界。