《還珠格格》翻拍短劇！女明星「穿書變宮女」修崩壞劇情…女主是她

記者陳芊秀／綜合報導

《還珠格格》要翻拍短劇！《還珠格格》是台灣作家瓊瑤的著作，並經歷拍續集、重新翻拍等數度影視化，如今又要翻拍，而且是大陸近期盛行的「微短劇」。短劇版《還珠》也是全新內容，描述現代女明星穿書進入「還珠格格」世界，變成宮女還要完成任務，29日於橫店影視城舉行開機儀式，5位主角合體出席。

▲瓊瑤經典著作《還珠格格》翻拍短劇。（圖／翻攝自微博）

短劇版《還珠格格》以經典故事劇情為基礎，將拍攝30集，屬於S+級微短劇，每集約15分鐘，風格結合古裝、奇幻與輕喜劇元素，女主角是胡連馨，劇中飾演女明星「林歲歲」，意外穿越進到《還珠格格》已經崩壞的書中世界，並化身皇后宮中的打掃宮女，任務是要修復劇情線，才能回到現實。

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▲短劇版《還珠格格》胡連馨主演，描述女明星意外穿越進入書中崩壞，變打掃宮女要修復劇情。（圖／翻攝自微博）

除了胡連馨飾演打掃宮女，男星羅一舟飾演「景淵」，焉栩嘉飾演五阿哥「永琪」，袁子銘飾演「爾康」、徐媛屹娜飾演「紫薇」，5位演員出席開機儀式，同時瓊瑤媳婦何琇瓊擔任本劇監製。劇集將拍攝30天，預計暑期檔播出

▲短劇版《還珠格格》舉行開機儀式，總監製包括瓊瑤兒媳何琇瓊。（圖／翻攝自微博）

短劇近年整體收視表現強勁，尤其吸引大批中年觀眾加入家劇行列，衝擊到近兩年大陸長劇的收視表現。而知名度高的《還珠格格》要被拍短劇版，加上劇情相當符合短劇觀眾口味，格外受到矚目。