鍾明軒公開阿滴道歉訊息！　「願意《炎上》同台」吐實情：私下不會來往

記者孟育民／台北報導

網紅鍾明軒日前因問提到在出國時，當外國人不知道台灣時，他會在自介時稱「我們是Chinese culture（中華文化）。」言論一出掀起兩派討論。為此，他點名4位網紅發文暗諷他，包括阿滴、異色檔案DK、旅遊真台灣、周筠等人。雖然事後收到阿滴的道歉，但他近日錄製王偉忠主持的廣播節目《欸！我說到哪裡了？》時，被問及參演《炎上》會不會邀請阿滴，則坦言：「如果是台上的表演我沒有問題，但私底下我不會跟他有任何來往。」

▲鍾明軒接受王偉忠訪問。（圖／翻攝自YouTube／中廣流行網 i like radio）



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鍾明軒因為爭議被薩泰爾相中，坦言一開始只是被邀請當博恩《炎上 BURN》的嘉賓，但他自告奮勇「我比較適合當主秀」，經過公司討論後才有此次演出的機會。王偉忠問到「是否會找阿滴在網路上有交流的人？」鍾明軒則坦言：「工作人員確實有詢問過我的意見，如果是台上的表演我沒有問題，但私底下我不會跟他有任何來往。」

▲鍾明軒談到當時被炎上事件。（圖／翻攝自YouTube／中廣流行網 i like radio）

談及以前和阿滴私下的交集，鍾明軒說：「有一些故事我不想講，但私底下我們是認識的，而且在總統的飯局是有吃過飯！」他更透露事件後阿滴有傳訊，阿滴表示：「這次一連串事件發展成有點超越我原本的意思，雖然我本來只是想點出我旅遊經驗跟你不同，但針對後續帶給的困擾想跟你說聲對不起，當初發這個文的確是我不夠慎重。」

鍾明軒坦言因為這個事件受了不少傷，所以對這些網紅後續的發文並不在意，不過認為他們解釋的行為並無不妥，「阿滴可能比較在乎，他用自己的渠道發聲，我也覺得沒有問題，這本來就是他的權力。」

▲鍾明軒有收到阿滴私訊。（圖／翻攝自阿滴、鍾明軒IG）