連假快找Disney+「男神、女神陪伴」！躺著追劇超幸福高顏值、演技質感片單別錯過

記者吳睿慈／綜合報導

端午連假不怕劇荒，夢幻卡司追劇指南看這裡！男神、女神報到，一次網羅顏值與演技並重的質感片單，無論你想要熱血、催淚還是懸疑燒腦，都能找到命定神劇，這個連假，就用這些高顏值高水準的精彩作品，好好犒賞辛苦工作的自己，躺著也能收穫滿滿幸福感！

▲肖戰主演的《藏海傳》甫播出就成為話題火爆熱劇。（圖／Disney+提供）



從韓國到日本、從歷史權謀到人性懸疑，你喜歡的男神，已經準備好登入你的影視清單。由肖戰主演的《藏海傳》甫播出就成為話題火爆熱劇，在Disney+正式上線後，連續7天穩坐「台灣本日熱播Top 10」冠軍寶座，他所飾演的主角在少時親歷滅門慘劇，滿懷悲痛與仇恨，隱忍十年之久，暗中布局、步步為營，只為有朝一日能夠手刃仇敵，替家族討回公道，內斂沉穩又充滿張力的演繹，成功詮釋了角色在仇恨與人性之間的掙扎。

▲孫錫久首度攜手金多美辦案《血謎拼圖》。（圖／Disney+提供）



「同志天菜」孫錫久首度攜手金多美辦案，《血謎拼圖》透過9張拼圖串起9起案件，節奏明快、層層翻轉，觀眾如同步入錯綜複雜的推理小說世界，在抽絲剝繭的同時，也能享受角色之間的張力與默契，是一部兼具懸疑燒腦與演技對決雙重享受的高品質韓劇。

▲影帝柳樂優彌主演的《噬亡村》第二季瀰漫恐怖氣息。（圖／Disney+提供）



影帝柳樂優彌主演的《噬亡村》第二季延續第一季的驚悚暴力美學，全劇瀰漫恐怖氣息，再度將觀眾帶入那座充滿詭異氛圍的禁忌村落，隨著秘密一層層被揭開，詭譎的畫面搭配壓迫感十足的配樂，讓人從打開第一集起就彷彿被詛咒般無法自拔，一路追到結局仍意猶未盡，是一部絕對不容錯過的懸疑傑作。

▲南宮珉、全余贇在《我們的電影》上演虐戀，即將於6月13日上架播出。（圖／Disney+提供）



戲劇男神南宮珉睽違多年回歸時裝劇愛情片，合作全汝彬（全余贇）上演虐戀，一位是電影導演、一位是患絕症的女演員，兩人的戀情被迫倒數計時，面對有時間限制的相愛，南宮珉展現出從沉穩到撕裂般心痛的演技，講出令人虐心的台詞：「所以妳還可以活到何時？」預告片公開就引起熱烈討論，6月13日將在Disney+上架播出。

▲男神片單不能少了《進擊的巨人》里維。（圖／Disney+提供）



日、韓、陸劇眾多男神齊聚，當然少不了動畫《進擊的巨人》的里維兵長，他堪稱不折不扣的男神代表，以冷靜果決、實力壓倒性的戰鬥風格聞名，斬殺巨人如同藝術表演般俐落精準，不只是戰場上的英雄，更是粉絲心目中理性與溫柔兼具的理想型，《劇場版「進擊的巨人」 完結篇THE LAST ATTACK》全都在Disney+。

▲金泰梨在古裝劇《正年》裡秀出天籟歌聲。（圖／Disney+提供）



看完男神，別忘了女神金泰梨在《正年》裡再度奪下百想視后的精湛演技，她飾演一名天籟歌手，為此苦練聲樂三年，清脆又響亮的歌聲令觀眾幾乎忘記她的演員真實身分。劇裡她一次次被挫折打敗再站起來，展現堅韌不敗的生命力。這部作品不只是視覺饗宴，更是聽覺的洗禮，在古裝劇中注入青春與熱血，成就一段令人難忘的成長傳奇。

▲女神朴恩斌、薛景求領銜主演《狂醫魔徒》。（圖／Disney+提供）



還有朴恩斌這次不當律師，搖身一變成為對於醫術痴狂的天才醫生，她在《狂醫魔徒》同台飆戲影帝薛景求，曾被恩師背叛因此由愛生恨，時而冷酷、時而脆弱，情感層次豐富，讓觀眾不禁屏息注視，戲劇結合醫療懸疑與心理對抗，節奏緊湊、情緒濃烈，是一部顛覆想像、令人欲罷不能的年度黑馬之作。

▼▲《照明商店》由朱智勛、朴寶英主演。（圖／Disney+提供）



「百想視帝」朱智勛領銜主演的《照明商店》，將人與鬼魂的交界處實體化，透過一家神秘的店鋪串連起一段段關於離別與遺憾的故事，捨不得離開的、被迫離開的，還有那些本不該離開的人，每集都是情感洪流，讓觀眾哭到眼睛紅腫、久久無法釋懷。

從外型到演技，從熱播到得獎，這波卡司與作品，是你連假影廳中最不能錯過的質感時光。除此之外，催淚神片《破．地獄》在台上映後口碑破表，如今同樣可以在Disney+看得到，還有爽感十足的《暴君》、《美國隊長：無畏新世界》以及6/26即將登場的《大熊餐廳》第四季，高質感男神女神片單，陪你度過劇荒狂潮，現在訂閱，一起進入影迷宇宙！https://www.disneyplus.com/zh-tw