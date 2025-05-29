啦啦隊女神當小三網怒找本尊！　李怡貞拋8線索：致命一刀給正宮

記者陳芊秀／綜合報導

知名律師李怡貞最近在節目爆料，提及一位啦啦隊女神介入已婚富商且懷孕墮胎，且對方曾經或現在隸屬於樂天，引發外界揣測，目前禾羽、琳妲、孟潔、艾融等4位女孩都已在社群發聲闢謠。而事件持續延燒，她沒有直接點名也引來不少批評，昨日（28）深夜發聲：「這麼想知道啦啦隊員真實身份的原因是什麼？」

李怡貞獲得正宮授權，在節目《11點熱炒店》揭露小三囂張行徑，更提及隸屬於樂天，但不強調曾經或現在，不斷有網友追問是誰。而她深夜以大字文回應：「請問你們這麼想知道啦啦隊員真實身份的原因是什麼？檯面上那麼多光榮下海的網紅、光彩當小三的網紅女星博士碩士，現在的社會風氣你們有說什麼嗎？還不是繼續很愛看？是不是的差別在哪？」

接著李怡貞在留言串回應，「除了殺雞儆猴，我也是要讓你們了解現在的社會現象，還有年輕女性道德敗壞也可以繼續囂張的誇張實跡」。她也被粉絲認為，節目公開比提告被判賠更狠，但本人表示「其實沒有招，就是紙本來就包不住火，但妳還是要玩火，因為她苟且偷生以為船過會水無痕，繼續往上爬，殊不知自己隨時命在一懸。引起這麼大的迴響，半夜也是很害怕吧……。」她再次強調不回應任何啦啦隊員的任何聲明，或是澄清或是遷怒，也沒有要進行刪去法，「致命的一刀我留給正宮是因為也要牽制富商呀。該付的錢要繼續付捏」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李怡貞在節目爆料啦啦隊女神與已婚富商發展不正當關係，該名啦啦隊女孩是長頭髮、身高不到160公分，形象甜美可愛，曾與林襄同框，現役啦啦隊員，曾經或現為「樂天女孩」的一員，還曾參與過小S、吳宗憲節目的錄製。她在Facebook再提及小三懷孕初期就墮胎，且曾帶寵物入住富商家，導致對方孩子大過敏，種種行徑震驚各界。