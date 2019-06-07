ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

印度美男「性感拋飛吻」熱舞影片臉書爆紅　起底是6年前寶萊塢神片

記者蕭采薇／綜合報導

印度寶萊塢電影以華麗的歌舞場面聞名，近來一支印度歌舞影片在臉書上瘋傳爆紅，影片中男主角有著精壯身材和帥氣長相，還留著性感的落腮鬍，對著鏡頭一個飛吻就許多螢幕前的女性瘋狂。不少人以為這是印度唱跳歌手的MV，但其實該畫面出自2013年寶萊塢電影《彈雨中的愛情》（又譯：《寶萊塢之殉情記》），6年後意外再度爆紅。

▲▼2013年蘭威爾辛格（Ranveer Singh）和荻皮卡帕都恭（Deepika Padukone）主演的寶萊塢電影《彈雨中的愛情》再度爆紅。（圖／翻攝自YouTube／Eros Now）

▲▼2013年蘭威爾辛格（Ranveer Singh）和荻皮卡帕都恭（Deepika Padukone）主演的寶萊塢電影《彈雨中的愛情》再度爆紅。（圖／翻攝自YouTube／Eros Now）

▲印度男星蘭威爾辛格2013年主演的寶萊塢電影《彈雨中的愛情》再度爆紅。（圖／翻攝自YouTube／Eros Now）

請繼續往下閱讀...

臉書粉絲專頁「Música Hindú Fans」在上月26日發布這支影片，由於並未提到是電影片段，不少人以為是印度唱跳歌手的MV，並在臉書上瘋狂轉發，如今已有超過1545萬人次觀看，更超過23萬次轉發。許多人在評論中讚嘆：「他實在太帥太迷人！」、「我覺得自己懷孕了！」、「那件打開的襯衫真是太棒了！」更有人稱讚：「他才應該是《阿拉丁》的人選。」

▲蘭威爾辛格《Tattad Tattad》影片在臉書爆紅。

其實該段影片出自於2013年寶萊塢電影《彈雨中的愛情》，這部電影改編自莎士比亞的經典《羅密歐與茱麗葉》，男主角Ram Rajadi（蘭威爾辛格飾演）在片中個性帥氣又淘氣，而這支影片也是他的出場歌曲《Tattad Tattad》，將他玩世不恭的角色特質展現得相當完美。

▲▼2013年蘭威爾辛格（Ranveer Singh）和荻皮卡帕都恭（Deepika Padukone）主演的寶萊塢電影《彈雨中的愛情》再度爆紅。（圖／翻攝自YouTube／Eros Now）

▲蘭威爾辛格和荻皮卡帕都恭合作寶萊塢電影《彈雨中的愛情》，戲外也成為一對。（圖／翻攝自YouTube／Eros Now）

該片在印度創下超高票房，也讓男主角蘭威爾辛格（Ranveer Singh）成為印度家喻戶曉的演員。今年33歲的他，也和這部電影的女主角荻皮卡帕都恭（Deepika Padukone）在戲外成為一對，兩人已在2018年完婚，是當年度印度演藝圈的大事件之一。

▲▼蘭威爾辛格（Ranveer Singh）和荻皮卡帕都恭（Deepika Padukone）在2018年完婚。（翻攝自IG／Deepika Padukone）

▲蘭威爾辛格和荻皮卡帕都恭在2018年完婚。（翻攝自IG／Deepika Padukone）

▲蘭威爾辛格和荻皮卡帕都恭劇中談情歌舞畫面唯美。

女同事傳睡衣照！木頭男秒石化　見「清涼銷魂引誘」網：逆天單身派

推薦閱讀

今年第一場！BTS粉絲應援心血恐泡湯　經紀公司「神隱一個月」出聲道歉

今年第一場！BTS粉絲應援心血恐泡湯　經紀公司「神隱一個月」出聲道歉

抖音神曲《Old Town Road》讓4大牌都「卡二」　Lil Nas X登人生第一組封面

抖音神曲《Old Town Road》讓4大牌都「卡二」　Lil Nas X登人生第一組封面

創作歌手3歲兒「自家泳池溺斃」　悲痛做出最不捨決定⋯器官全捐出！

創作歌手3歲兒「自家泳池溺斃」　悲痛做出最不捨決定⋯器官全捐出！

「電音天才」Avicii遺作塵封一年曝光　粉絲搶先聽「哭到說不出話」

「電音天才」Avicii遺作塵封一年曝光　粉絲搶先聽「哭到說不出話」

喬強納斯鬆口：泰勒絲還是朋友　8年前被爆「27秒電話分手」大和解

喬強納斯鬆口：泰勒絲還是朋友　8年前被爆「27秒電話分手」大和解

《冰與火》咖啡杯真凶出現　珊莎「100％確認」是雪諾：因為他超懶！

《冰與火》咖啡杯真凶出現　珊莎「100％確認」是雪諾：因為他超懶！

停播14年鬆口「《六人行》可能回歸」　珍妮佛安妮斯頓：我們都願意！

停播14年鬆口「《六人行》可能回歸」　珍妮佛安妮斯頓：我們都願意！

麥莉被強吻反遭批「穿得像妓女」　氣炸嗆聲：跟五人上床也和你們無關！

麥莉被強吻反遭批「穿得像妓女」　氣炸嗆聲：跟五人上床也和你們無關！

雷／《黑鏡》黑蝠鱝捧臉〇〇獵鷹　戲迷狂嗨：漫威和DC終於搞起來！

雷／《黑鏡》黑蝠鱝捧臉〇〇獵鷹　戲迷狂嗨：漫威和DC終於搞起來！

粉絲搶救成功！《魔鬼神探》復活　「確定會拍第五季」看得到結局

粉絲搶救成功！《魔鬼神探》復活　「確定會拍第五季」看得到結局

林志玲17年心寒內幕！　爆言承旭談戀愛「2個壞習慣」…閨蜜心疼：她很受傷

林志玲17年心寒內幕！　爆言承旭談戀愛「2個壞習慣」…閨蜜心疼：她很受傷

林志玲180cm天菜老公「暴肥宅男舊照」驚人瘋傳！　強者背景遭起底

林志玲180cm天菜老公「暴肥宅男舊照」驚人瘋傳！　強者背景遭起底

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

林志玲17年心寒內幕！　爆言承旭談戀愛「2個壞習慣」…閨蜜心疼：她很受傷

林志玲180cm天菜老公「暴肥宅男舊照」驚人瘋傳！　強者背景遭起底

抓姦老公脫光正在嗨！　嫩妻才要「掀被教訓小三」一看尷尬了：爸怎麼是你

她上《玩很大》走光！　「被後製惡搞」憲哥看不下去：人家是女生耶

「隱乳女神」阿樂泳裝超大尺度　深V高衩泳裝全場暴動

林志玲3天前早PO「婚紗照」！　胸前透視畫面超兇

女星「比基尼掉了沒發現」全被拍…剪接室塞爆！　吳宗憲：應該是鐘嫂

林志玲IG報喜：我結婚了！　首曬「夫妻合照」：讓我們一起幸福

言承旭到底做錯什麼？　他中肯神解「戀愛最常犯的大忌」：分開後才會懂

林志玲沒嫁言承旭「F4魔咒徹底成真！」　轟烈熱戀4女神全沒走到終點

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

印度, 寶萊塢, 彈雨中的愛情, Ram Rajadi, 蘭威爾辛格, 荻皮卡帕都恭, Deepika Padukone

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 印度美男「性感拋飛吻」熱舞影片臉書爆紅　起底是6年前寶萊塢神片
  2. 看到林志玲婚訊…媽媽狂跳針刺激她　李維維失落嘆：難找另一半
  3. 「我的兩個媽媽結婚了」　《大學生》陳語謙曬母身分證報喜！
  4. AKIRA初戀情史曝光：對女生沒輒！　猶豫牽手竟掉進水溝
  5. 獨家／戴立忍遭封殺後復出！「停機」2年現蹤美國拍同志片
  6. 前主播郭岱軒失業裝幽默　就怕朋友誤會要借錢
  7. 馬如龍最新病況曝光！　親友討論「他好像有感覺了」
  8. 今年第一場！BTS粉絲應援心血恐泡湯　經紀公司「神隱一個月」出聲道歉
  9. 直擊／淡水端午大拜拜　《瘋神》男星香蕉沿路「撿垃圾」
  10. 《噤界2》卡司+1！《蜘蛛人》男星加入「飾演神秘男子」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366