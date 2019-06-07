印度美男「性感拋飛吻」熱舞影片臉書爆紅　起底是6年前寶萊塢神片

記者蕭采薇／綜合報導

印度寶萊塢電影以華麗的歌舞場面聞名，近來一支印度歌舞影片在臉書上瘋傳爆紅，影片中男主角有著精壯身材和帥氣長相，還留著性感的落腮鬍，對著鏡頭一個飛吻就許多螢幕前的女性瘋狂。不少人以為這是印度唱跳歌手的MV，但其實該畫面出自2013年寶萊塢電影《彈雨中的愛情》（又譯：《寶萊塢之殉情記》），6年後意外再度爆紅。

▲印度男星蘭威爾辛格2013年主演的寶萊塢電影《彈雨中的愛情》再度爆紅。（圖／翻攝自YouTube／Eros Now）

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臉書粉絲專頁「Música Hindú Fans」在上月26日發布這支影片，由於並未提到是電影片段，不少人以為是印度唱跳歌手的MV，並在臉書上瘋狂轉發，如今已有超過1545萬人次觀看，更超過23萬次轉發。許多人在評論中讚嘆：「他實在太帥太迷人！」、「我覺得自己懷孕了！」、「那件打開的襯衫真是太棒了！」更有人稱讚：「他才應該是《阿拉丁》的人選。」

▲蘭威爾辛格《Tattad Tattad》影片在臉書爆紅。

其實該段影片出自於2013年寶萊塢電影《彈雨中的愛情》，這部電影改編自莎士比亞的經典《羅密歐與茱麗葉》，男主角Ram Rajadi（蘭威爾辛格飾演）在片中個性帥氣又淘氣，而這支影片也是他的出場歌曲《Tattad Tattad》，將他玩世不恭的角色特質展現得相當完美。

▲蘭威爾辛格和荻皮卡帕都恭合作寶萊塢電影《彈雨中的愛情》，戲外也成為一對。（圖／翻攝自YouTube／Eros Now）

該片在印度創下超高票房，也讓男主角蘭威爾辛格（Ranveer Singh）成為印度家喻戶曉的演員。今年33歲的他，也和這部電影的女主角荻皮卡帕都恭（Deepika Padukone）在戲外成為一對，兩人已在2018年完婚，是當年度印度演藝圈的大事件之一。

▲蘭威爾辛格和荻皮卡帕都恭在2018年完婚。（翻攝自IG／Deepika Padukone）

▲蘭威爾辛格和荻皮卡帕都恭劇中談情歌舞畫面唯美。