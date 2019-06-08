ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

西野翔宣布引退！　突斷15年AV生涯「最後企劃」親選最強男優

記者劉宜庭／綜合報導

西野翔突宣布引退！她在AV界闖蕩15年，一路從少女演到如今被封為「國民人妻」，至今仍維持超高人氣，過去曾放話要拍片拍到死的她，沒想到卻在7日一早拋出震撼彈，宣布將於今年年底引退，片商更為她推出「男優徵才」活動，作為告別AV生涯的最後作品，消息不但在日網掀起熱議，更讓大票粉絲崩潰不已。

▲西野翔7日突宣布將於年底引退。（圖／翻攝自西野翔推特）

▲西野翔7日突宣布將於年底引退。（圖／翻攝自西野翔推特）

▲西野翔7日突宣布將於年底引退。（圖／翻攝自西野翔推特）

請繼續往下閱讀...

西野翔擁有甜美外型，甚至被形容是「AV界周幼婷」，她自2004年開始拍片，2008年成為女團「惠比壽麝香葡萄」成員，從18歲一路拍到33歲，15年來床戰過上百名男優，經驗可說是相當豐富，也是不少粉絲心目中的暗黑界女神。

然而，西野翔7日突然透過推特，宣布將於2019年年底引退，她也轉發日本知名片商SOD的企劃通知，計畫用自己入行15年的經驗，培養出「最強AV男優」，且將會由她親自「試用」，要為之後入行的女優謀福利。活動試鏡時間訂在6月22日，並開放年滿18歲男性報名，並要附上體檢報告及可證明年齡的證件，職業、經驗等條件不拘，就算是處男也可參加。

▲西野翔2016年曾來台宣傳電影《無限春光27》。（圖／資料照／記者季相儒攝）

▲西野翔2016年曾來台宣傳電影《無限春光27》。（圖／資料照／記者季相儒攝）

事實上，西野翔2016年來台受訪時，曾放話想要拍片拍到死為止，當時她說：「其實很多人都有問過我什麼時候要離開AV這個行業，我其實完全沒有這樣思考過，我會覺得，如果我可以做到更多的事情，當然想要繼續做，但如果沒有人想看我了，或是我演不了了，那可能就不要演，但想要轉型這件事，我是從來沒想過。」然而，如今她仍宣布引退，消息一出，掀起不小哀嚎聲，也讓大票粉絲崩潰不已，在日網掀起一陣熱議。

推薦閱讀

陸女星「穿高衩泳衣」搭飛機！　外套拉鍊一拉…螢光綠洩超狂心機

陸女星「穿高衩泳衣」搭飛機！　外套拉鍊一拉…螢光綠洩超狂心機

嘆台男太膽小！　林志玲爸5年前神預言「挺女兒嫁日本人」爆料成真

嘆台男太膽小！　林志玲爸5年前神預言「挺女兒嫁日本人」爆料成真

3000億賭王千金訂婚「如皇室出嫁」超豪華！　珠寶聘禮堆成山…網看傻

3000億賭王千金訂婚「如皇室出嫁」超豪華！　珠寶聘禮堆成山…網看傻

丫頭搭私人專機「奶炸了」！　染藍髮外套一掀…半球掉出被看光

丫頭搭私人專機「奶炸了」！　染藍髮外套一掀…半球掉出被看光

男友摩鐵暴斃後「回家了」　通靈友：他在…8年網紅女友心碎呼喚

男友摩鐵暴斃後「回家了」　通靈友：他在…8年網紅女友心碎呼喚

新婚僅4個月…　李兆基遺孀憔悴現身「幫30年愛人辦死亡證明」

新婚僅4個月…　李兆基遺孀憔悴現身「幫30年愛人辦死亡證明」

楊丞琳生日…李榮浩崩潰「我不發了行了嗎！」　慶生文遲到原因曝光

楊丞琳生日…李榮浩崩潰「我不發了行了嗎！」　慶生文遲到原因曝光

大馬女童星帶球嫁71歲拿督！　「差42歲爺孫戀」結婚畫面曝光

大馬女童星帶球嫁71歲拿督！　「差42歲爺孫戀」結婚畫面曝光

嚴立婷剪耳下5cm短髮！　神逆齡「韓系新造型」首度曝光

嚴立婷剪耳下5cm短髮！　神逆齡「韓系新造型」首度曝光

台星二代珍藏「麥可傑克森家中泥土」！　Sandy一看：有報警嗎

台星二代珍藏「麥可傑克森家中泥土」！　Sandy一看：有報警嗎

Eason忍N年控他出外景霸凌！　吳宗憲「開示1觀念」：難怪你追不過KID

Eason忍N年控他出外景霸凌！　吳宗憲「開示1觀念」：難怪你追不過KID

林志玲17年心寒內幕！　爆言承旭談戀愛「2個壞習慣」…閨蜜心疼：她很受傷

林志玲17年心寒內幕！　爆言承旭談戀愛「2個壞習慣」…閨蜜心疼：她很受傷

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

Eason忍N年控他出外景霸凌！　吳宗憲「開示1觀念」：難怪你追不過KID

林志玲17年心寒內幕！　爆言承旭談戀愛「2個壞習慣」…閨蜜心疼：她很受傷

丫頭搭私人專機「奶炸了」！　染藍髮外套一掀…半球掉出被看光

HowHow罕見動怒「別把人民當白痴」：只看呱吉質詢還以為議員都講道理！

女星「比基尼掉了沒發現」全被拍…剪接室塞爆！　吳宗憲：應該是鐘嫂

言承旭現身了...孤寂背影催淚！「全身黑不說話」擋臉低頭快走

「我的兩個媽媽結婚了」　《大學生》陳語謙曬母身分證報喜！

威爾史密斯「隱藏版天菜兒子」全家最帥！大胸肌燦笑撞臉楊祐寧

林志玲180cm天菜老公「暴肥宅男舊照」驚人瘋傳！　強者背景遭起底

迪麗熱巴爆「無碼激情片」瘋傳！五官99%神似…超近距離被拍

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

西野翔

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 蔡少芬老公「西班牙遭辣妹狂吻」：這是禮貌！　她看傻：為什麼不親我
  2. 風光入圍！謝震廷期望抱4座金曲獎盃：發揮影響力回饋社會
  3. 氣！徐乃麟扯入豪宅詐賭　預告再開第二場記者會
  4. 彭于晏「野放綠蠵龜」畫面帥炸！　愛心呼籲：一起愛護海洋
  5. 獨家／阿福HowHow浪漫絕美婚禮曝光！　張小燕溫馨證婚
  6. 鍾瑶寧胖20公斤也不「交換愛情」　修杰楷神回這句全笑噴
  7. 專訪／邵翔小蠻「2個祕訣」相愛6年：她的世界就是以我為中心♥
  8. 西野翔宣布引退！　突斷15年AV生涯「最後企劃」親選最強男優
  9. Dara為他上節目！承認「暗戀殷志源22年」　男方親口回應了
  10. 吳念軒拍「人工呼吸」超緊張　李佳豫狂笑：還太嫩！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366