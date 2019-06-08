西野翔宣布引退！　突斷15年AV生涯「最後企劃」親選最強男優

記者劉宜庭／綜合報導

西野翔突宣布引退！她在AV界闖蕩15年，一路從少女演到如今被封為「國民人妻」，至今仍維持超高人氣，過去曾放話要拍片拍到死的她，沒想到卻在7日一早拋出震撼彈，宣布將於今年年底引退，片商更為她推出「男優徵才」活動，作為告別AV生涯的最後作品，消息不但在日網掀起熱議，更讓大票粉絲崩潰不已。

▲西野翔7日突宣布將於年底引退。（圖／翻攝自西野翔推特）



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西野翔擁有甜美外型，甚至被形容是「AV界周幼婷」，她自2004年開始拍片，2008年成為女團「惠比壽麝香葡萄」成員，從18歲一路拍到33歲，15年來床戰過上百名男優，經驗可說是相當豐富，也是不少粉絲心目中的暗黑界女神。

然而，西野翔7日突然透過推特，宣布將於2019年年底引退，她也轉發日本知名片商SOD的企劃通知，計畫用自己入行15年的經驗，培養出「最強AV男優」，且將會由她親自「試用」，要為之後入行的女優謀福利。活動試鏡時間訂在6月22日，並開放年滿18歲男性報名，並要附上體檢報告及可證明年齡的證件，職業、經驗等條件不拘，就算是處男也可參加。

▲西野翔2016年曾來台宣傳電影《無限春光27》。（圖／資料照／記者季相儒攝）



事實上，西野翔2016年來台受訪時，曾放話想要拍片拍到死為止，當時她說：「其實很多人都有問過我什麼時候要離開AV這個行業，我其實完全沒有這樣思考過，我會覺得，如果我可以做到更多的事情，當然想要繼續做，但如果沒有人想看我了，或是我演不了了，那可能就不要演，但想要轉型這件事，我是從來沒想過。」然而，如今她仍宣布引退，消息一出，掀起不小哀嚎聲，也讓大票粉絲崩潰不已，在日網掀起一陣熱議。