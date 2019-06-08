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安迪過世隔6個月…女兒機場悲痛大哭！　林吟蔚：我真的好想你

記者劉宜庭／綜合報導

資深藝人安迪2018年12月因食道癌病逝，享年57歲，至今相隔6個月，家人們雖然打起精神繼續過生活，心中的傷痛卻沒這麼容易放下。他的女兒林吟蔚8日因為不小心登出手機帳號，再度想起爸爸，情緒一擁而上，難過到忍不住在機場大哭一場：「你在哪裡，我真的好想你。」

▲林吟蔚想念安迪機場痛哭。（圖／翻攝自林吟蔚Instagram）

▲安迪林吟蔚。（圖／林吟蔚臉書）

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▲林吟蔚仍未走出失去父親安迪的傷痛。（圖／翻攝自林吟蔚Instagram）

林吟蔚透露，因為不小心把Apple ID登出，重新登入時需要密碼驗證，卻發現當時設定的「信任手機」，留的是父親安迪的號碼，「但你的號碼已經停用了。」也因為如此，她忍不住想起已逝父親，「我討厭你，就這樣把我丟下，我也討厭自己這麼想你。」

▲林吟蔚想念安迪機場痛哭。（圖／翻攝自林吟蔚Instagram）

▲林吟蔚不小心將手機帳號登出，再度想起安迪。（圖／翻攝自林吟蔚Instagram）

「我不知道要去哪裏，才可以找到你，雖然我知道我再也找不到你了，可是我也不想停在原地，你在哪裡，我真的好想你。」林吟蔚坦言，原以為自己已經好了，「結果，好像還是沒有。」文末，她更透露自己在機場大哭，自嘲「像個笨蛋」。

▲林吟蔚想念安迪機場痛哭。（圖／翻攝自林吟蔚Instagram）

▲林吟蔚自爆在機場痛哭。（圖／翻攝自林吟蔚Instagram）

林吟蔚悲痛發文一PO出，字字句句都流露出想念父親的心情，讓不少粉絲看了心疼不已、紛紛留言安慰，「打起精神來」、「放心，他永遠在妳身邊，加油」、「加油，他也不想妳難過」、「加油！想念可以！但要堅強起來！」

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安迪, 林吟蔚, 林志融, 阿娥, 陳慧娥

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