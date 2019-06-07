丫頭搭私人專機「奶炸了」！　染藍髮外套一掀…半球掉出被看光

記者劉宜庭／綜合報導

丫頭（詹子晴）從《我愛黑澀會》出道，近年來經營副業有成，現在已是月入百萬的老闆娘，儘管工作忙碌，她仍不時會分享生活點滴，近來搭乘私人專機飛往越南出差，曬出一系列照片的同時，隨即被發現難得改變髮色，全新造型讓人耳目一新，意外獲得不少好評。

▲丫頭改變髮色染藍髮。（圖／翻攝自丫頭Instagram）

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丫頭7日透過Instagram發文，曬出一系列美照，開心表示雖然這次飛往越南是工作，「但這趟公司的大家都好開心。」不過，格外引人注意的是，由於她以為越南很熱，特別穿了小可愛出門，照片中，她坐在專機中，雖然穿著牛仔外套，裡頭的事業線仍若隱若現，立刻成為眾人目光亮點之一。

▲丫頭搭機飛往越南工作。（圖／翻攝自丫頭Instagram）

一下飛機，丫頭便曬出一張全身正面照，大方展現出外套裡頭的傲人胸圍，超豐滿半球更是直接掉出，畫面一曝光，瞬間吸引大票網友留言狂讚，「太犯規了吧」、「好正」、「穿得超級性感迷人」，不僅讓愷樂驚呼「好辣」，同時也引來徐凱希大喊，「奶炸了」。

▲丫頭外套微微一掀，事業線立刻成為眾人關注亮點。（圖／翻攝自丫頭Instagram）

而照片中另外一大亮點，則是丫頭難得改變髮色，染了超搶眼的藍色，讓不少粉絲驚呼，「美人魚的頭髮」、「頭髮好帥」、「丫頭真的是越來越美了，任何髮色都能駕馭」，就連女星成語蕎也忍不住大讚，「哇好美的髮色。」在網路上意外掀起一陣熱議。